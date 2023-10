Quanto fa risparmiare la friggitrice ad aria e come cucinare una zucca croccante e sfiziosa in pochi minuti

Come cucinare una zucca croccante e sfiziosa in pochi minuti-Foto da pixabay.com

La friggitrice ad aria è uno strumento utile e pratico. In più, fa risparmiare sulla bolletta rispetto al classico forno. Ma quanto di preciso? Vediamo i dati e una ricetta facilissima con la zucca.

Avere in casa una friggitrice ad aria è un grande vantaggio, sia in termini pratici che in ambito economico. Infatti, presenta un metodo di cottura più sano della classica friggitrice, che sfrutta prevalentemente l’olio. Il sistema si basa infatti sul circolo dell’aria, che cuoce i cibi all’interno e li rende croccanti. Utilizzando una quantità di olio irrisoria, o totalmente assente, garantirebbe un risultato finale più leggero e digeribile.

Ormai, con uno di questi strumenti possiamo cuocervi di tutto. Dalle patatine al pollo, fino al pesce e alle verdure. Ma sappiamo con precisione quanto fa risparmiare la friggitrice ad aria, confrontata con un tradizionale forno? Ecco i numeri.

Quanto fa risparmiare la friggitrice ad aria e come diminuire ulteriormente gli sprechi

Iniziamo subito col dire che, rispetto a un forno normale, la friggitrice ad aria potrebbe consumare fino al 70% di energia in meno. Misurando la potenza possiamo affermare che, in media, uno di questi elettrodomestici sprigiona un’energia tra gli 800 e i 1500 watt. Molto dipende dalla marca e dal tipo di friggitrice che abbiamo di fronte. Ovviamente, con più potenza si andrà necessariamente incontro a un consumo energetico maggiore, con conseguenti aumenti in bolletta.

Per calcolare approssimativamente i costi potremmo rifarci a un’equazione. Nello specifico, bisognerà utilizzare la formula “costo energetico = kW x tempo di utilizzo x costo dell’energia elettrica (€ x kW). Per scegliere la friggitrice che fa al caso nostro, dobbiamo pensare alle nostre abitudini in cucina. Ma non solo: cucinando un buon numero di alimenti contemporaneamente ridurremo le tempistiche e gli sprechi energetici.

Anche la funzione di spegnimento automatico è utile. Impostandola, se presente, l’apparecchio si spegnerà da solo non appena ultimata la cottura. Infine, non possiamo tralasciare una pulizia attenta e regolare, per massimizzarne l’efficienza.

Fragrante e facile da preparare

La zucca preparata con la friggitrice diventa un alimento sfizioso e sano. Per la ricetta pensata avremo bisogno di questi ingredienti:

600 g di zucca;

1 cucchiaino di paprika;

1 cucchiaio di aglio in polvere;

olio evo;

rosmarino;

sale e pepe.

Prendi una zucca e togli semi e buccia, quindi affettala. A parte prepara una marinatura con olio, aglio, paprika, sale e pepe. Sistema la zucca in una teglia e versagli sopra il condimento. Ora accendi la friggitrice a una temperatura di 200 gradi. Posiziona le fette sulla griglia, in modo che non si sovrappongano. Cuocile per massimo 20 minuti, voltandole dal lato opposto a metà del tempo.