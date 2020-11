I social network hanno radicalmente cambiato il mondo della comunicazione e hanno creato nuove professioni. Nel corso degli anni sono nate moltissime piattaforme, e coloro che sono sbarcati per primi su queste sono riusciti a creare un vero e proprio nuovo modello di business.

Dopo la nascita di Facebook, i social network sono entrati a gamba tesa nel mondo della comunicazione, superando a livello di engagement la carta stampata. Con le piattaforme online la comunicazione è più veloce, breve e immediata. E le aziende devono stare al passo con i tempi se vogliono avere successo. Il consumatore cambia e se prima si comunicava solo ad un target, perché considerato quello più propenso a spendere, adesso il target è cambiato. Sono i giovani, la generazione Z, il nuovo target su cui molte aziende stanno investendo capitali molto interessanti, soprattutto dopo l’arrivo di TikTok.

Ma se il mondo della comunicazione e dei social continua a crescere sfornando ogni anno nuove piattaforme, quanto è veramente importante essere presenti sui social oggi?

Senza alcun dubbio essere presenti sui social è importante, ma forse non è necessario essere presenti su tutti i social. Le piattaforme più famose sono Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e TikTok. Ognuna di queste ha un modo di comunicare e un target completamente diverso dalle altre. Per questo motivo prima di sbarcare su una nuova piattaforma è necessario chiedersi se quello specifico social sia adatto alla propria azienda. E ovviamente se il consumatore finale che si vuole raggiungere, è in linea con il target presente. È necessario prefiggere dei KPI- Key Performance Indicators e non bisogna essere presenti sui vari network solo perché tutti sono presenti.

Bisogna chiedersi il vero motivo per cui si vuole stare su un social. Quale upgrade questo può portare al proprio business? Cosa la propria azienda può portare sul social? È necessario “fill the gap” (riempire il buco ndr). Quindi, quanto è veramente importante essere presenti sui social oggi? Lo è, ma solo dopo aver analizzato bene il mercato ed essere giunti a conclusione che il vostro business sia adatto a quello specifico target e modo di comunicare.

