Quanto è realistico lo scenario che vede le azioni ENI in area 1,5 euro? Il solo leggere questa domanda fa accapponare la pelle. Un tempo, infatti, ENI era la regina di Piazza Affari e con le sue performance e i suoi ricchi dividendi dava enormi soddisfazioni ai suoi azionisti, lo Stato in primis.

Con la debolezza del petrolio, però, è iniziato un lento declino che negli ultimi cinque anni ha portato a una performance media del -10%, tenendo conto anche dei dividendi distribuiti.

Adesso è un buon momento per investire in azioni?

Per chi ha un portafoglio di 350.000 €: ricevi questa guida e gli aggiornamenti periodici. Scopri di più

In attesa dei numeri del terzo trimestre che verranno pubblicati il 28 ottobre, vediamo quale sia la view degli analisti. Il consenso medio è Hold con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 50% circa. Dalla discrasia tra il giudizio e la sottovalutazione si capisce l’enorme incertezza che circonda il titolo.

Quanto è realistico lo scenario che vede le azioni ENI in area 1,5 euro secondo l’analisi grafica?

ENI (MILENI) ha chiuso la seduta del 27 ottobre a quota 6,1 euro in ribasso del 2,32% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La seduta del 27 ottobre ha visto la rottura del supporto in area 6,285 euro con volumi in aumento. Non un buon segno per i rialzisti visto che le quotazioni potrebbero accelerare verso il I obiettivo di prezzo in area 5,165 euro. Quello che, però, dovrebbe preoccupare gli investitori è il potenziale ribassista di ENI. La rottura di area 5,165 euro, infatti, aprirebbe le porte a una continuazione del ribasso fino al II obiettivo di prezzo in area 3,35 euro. La massima estensione al ribasso, invece, passa per area 1,5 euro. Uno scenario da incubo.

Scenario di medio/lungo periodo

La tendenza in corso è ribassista e si dirige verso il prossimo obiettivo in area 5,53/5,6 euro. Questo livello potrebbe dar luogo a un rimbalzo delle quotazioni e quanto accadrà dovrà essere monitorato con la massima attenzione.

O dopo il test dell’area indicata si genera un semplice rimbalzo grazie al quale si potrà andare a calcolare i nuovi obiettivi ribassisti. Oppure si inverte al rialzo.

Gli sviluppi successivi al raggiungimento di area 5,6 euro, quindi, dovranno essere seguiti con molto attenzione.