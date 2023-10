Quanto è costato lo Sphere, dove si trova e quanto costa entrarci: il gruppo rock che l’ha inaugurata

Non poteva essere che Las Vegas la città giusta per ospitare questa costruzione avveniristica in cui rappresentare spettacoli innovativi proiettati al futuro. E per inaugurarla non poteva che esibirsi la band più famosa del Mondo. Ecco tutte le curiosità.

The Sphere è l’edificio sferico più grande del Mondo. La MSG Sphere è una sfera grandissima che ha 1 milione di schermi e si trova nel centro della città. Dentro è stato creato l’auditorium che ha lo schermo LED più grande della storia, l’auditorium è un vero e proprio cinema 4D. La sfera è alta 100 metri e la larghezza massima è di 157 metri. Ci sono 1,2 milioni di pannelli LED e la struttura che regge tutto questo impianto pesa 3.000 tonnellate. Sono 126 milioni i pixel utilizzati per arrivare a una risoluzione che sia all’altezza della situazione.

L’auditorium ha 18.000 posti a sedere, 10.000 hanno tecnologia tattile che rende gli spettacoli unici nel genere. La potenza del suono è di 100 megawatt che sono stati sfruttati durante l’inaugurazione per far esprimere la meglio la band rock pop più importante del momento. Sono stati gli U2 a inaugurarla con un concerto tenutosi il 29 di settembre. A Las Vegas si terrà l’UV Achtung Baby Live Sphere che prevede 25 spettacoli fino al 16 dicembre.

Viaggi paralleli

Quanto è costato lo Sphere di Las Vegas? Il costo totale è stato di 2,3 miliardi di dollari, la costruzione è cominciata nel 2018 ed è stata portata a termine nel 2022. L’impresa è stata realizzata dalla Populus che è la stessa che ha edificato il Madison Square Garden di New York, una delle arene più famose e prestigiose in cui esibirsi. I lavori dovevano finire nel 2021 e sono quindi stati conclusi con 1 anno di ritardo.

Durante il concerto degli U2 gli spettatori sono stati sovrastati dagli universi sintetici creati attraverso le varie tecnologia all’opera. Universi numerici, pareti che crollano e si ricostruiscono autonomamente, giorno che diventa notte e viceversa, viaggi nello spazio ed esplorazioni del deserto del Nevada. La musica ha accompagnato queste esperienze virtuali all’interno di uno show che si è proiettato nel futuro, per farci capire quale sarà la direzione che l’intrattenimento americano ha deciso di intraprendere da qui in avanti.

Quanto è costato lo Sphere e come sfruttare la pubblicità

Non più solo Times Square e Piccadilly Circus, ora il Pianeta ha un terzo spazio dove la pubblicità verrà proiettata con i mega schermi futuristici di nuova generazione. La pubblicità nello Sphere costa. Una campagna pubblicitaria della durata di una settimana costa 650.000 dollari. Potrebbe sembrare un costo esorbitante ma se pensiamo che sui social gli hastag Sphere attirano 140 milioni di visualizzazioni, l’investimento potrebbe alla fine risultare produttivo. Il paragone più calzante è quello con il Superbowl. Spesa e ritorno economico è simile ma non identico.

Le differenze esistono ancora. 30 secondi di Superbowl costeranno 7,5 milioni di dollari nel 2024, mentre per 90 secondi allo Sphere potrebbero bastare 650.000 dollari. I costi lieviteranno nel momento in cui la sfera acquisirà la massima popolarità. Per chi può permetterselo quindi è il momento di approfittarne. Le aziende che fatturano miliardi di dollari non hanno problemi di budget per le campagne pubblicitarie. Per quanto riguarda il pubblico invece, un biglietto di entrata costa poco meno di 200 dollari, ma se vogliamo i posti vicino al palco il costo sale a 2.000 dollari. Tanti investimenti in ballo quindi, e la tecnologia ha già raggiunto un nuovo confine.