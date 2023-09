Quanto costano i vini di Gerry Scotti? Occhio ai prezzi della cantina, sono una sorpresa!

Gerry Scotti ha una sua linea di vini, forse non nota a tutti. I suoi prodotti sono di qualità ma, al contrario del pensiero di molti, non costano una fortuna. Vediamo perciò le tipologie di vino prodotto e il prezzo di una bottiglia.

Gerry Scotti è un personaggio simpatico e carismatico della televisione italiana. Da anni ormai sugli schermi di Mediaset, vivacizza ogni serata con programmi a quiz, quali Caduta Libera e The Wall. Tuttavia, oltre al lavoro di presentatore, sembrerebbe conservare gelosamente una passione per i prodotti della sua terra natia. In particolare, dal 2016 avrebbe iniziato una collaborazione con le cantine Giorgi a tema vitivinicolo, nell’Oltrepò pavese. Nello specifico, ci sarebbe una linea di vini che porterebbe la sua firma. Ma quanto costa una bottiglia di uno di questi prodotti? Il prezzo non è quello che pensavi, probabilmente.

Quanto costano i vini di Gerry Scotti? Ecco quanto si pagano barbera e buttafuoco

I vini di Gerry Scotti si riconoscono perché impresso vi è nome e cognome del celebre presentatore. Le tipologie tra cui scegliere sono tante, e non mancano le specialità del territorio. I costi, però, non sono per nulla proibitivi, come ci si potrebbe invece aspettare. Infatti, cercando sui siti di vendita online potremmo scoprire con sorpresa che una bottiglia di Barbera “Regiù” si aggira sui 10 euro. Il prezzo è analogo per il “Pumgranin”, il pinot nero vinificato rosato. Per il Buttafuoco del ’56, invece, la spesa sale un po’ e supera i 20 euro a bottiglia.

Ora sappiamo finalmente quanto costano i vini di Gerry Scotti. Prezzi a parte, tra i prodotti della linea Scotti si possono degustare il “Mesdi’” Riesling, lo spumante rose e quello classico Extra Brut.

Sì alla qualità, ma con un occhio al risparmio

Va bene voler gustare un prodotto di qualità, ma sarebbe ancora meglio se si risparmiasse sull’acquisto. Nel caso del vino, non bisognerebbe scendere troppo col prezzo. Altrimenti, si rischia di portare a casa una bevanda scadente. Inoltre, si potrebbe fare affidamento a termini come Doc e Docg per scegliere un prodotto affidabile e del territorio. Per comprare vino a buon prezzo, poi, si può fare affidamento alla vendita su internet. Alcuni siti come Vino.com e Callmewine offrono prezzi interessanti e un buon assortimento. Due valide alternative sono poi iWine e Tannico, ma nella ricerca potremmo scoprire altri portali in cui vale la pena fermarsi a controllare.