Quanto costano i vestiti moda autunno-inverno di Federica Pellegrini indossati per la campagna pubblicitaria di EMME Marella

Quando si passa da una stagione all’altra il primo pensiero di molte donne è il cambio armadio. Ci si ritaglia del tempo per tirare fuori ciò che serve se comincia a fare caldo o torna il fresco. Possiamo desiderare anche qualche capo nuovo. Possiamo ispirarci a delle collezioni, ad esempio ai vestiti che la Pellegrini sfoggia per EMME Marella. Diamo un’occhiata a quali sono nel dettaglio e a qualche prezzo.

Siamo stati abituati a vederla in costume intero in piscina e sul podio a ricevere medaglie. Da qualche anno però Federica Pellegrini fa parlare di sé anche per molto altro. Innanzitutto sta per diventare mamma di una bambina, poi ricordiamo che ha aperto la Fede Academy a Livigno, ad esempio. Qui si cura la preparazione agonistica dei ragazzi, futuri campioni di nuoto.

Federica è instancabile, gira molto in questi mesi e ha pure lanciato una linea di cosmetici, Fit-Fe By Fede, dedicata alle donne molto attive o sportive.

La ex campionessa di nuoto ama pure vestirsi con gusto. Quando è in una situazione di relax o va in vacanza o partecipa a una serata di gala, Federica Pellegrini indossa dei capi a cui ispirarsi.

In particolare potremmo prendere spunto da alcuni vestiti indossati da lei per EMME Marella.

Ecco quanto costano i vestiti moda autunno-inverno di Federica Pellegrini

Il passaggio dall’estate all’autunno e l’arrivo dell’inverno inducono a far ordine nell’armadio e a tirare fuori capi sempre più coprenti e pesanti. Possiamo anche concederci qualcosa di nuovo. Si va quindi a fare shopping o si leggono le riviste di moda.

Federica Pellegrini è la nuova testimonial di un marchio di abbigliamento. Si tratta di EMME Marella, che vende nei negozi fisici in Italia, ma anche sul web.

Per la campagna pubblicitaria per la stagione autunno-inverno la Pellegrini indossa un cappotto color panna. Il taglio asimmetrico, la chiusura con bottone e la cintura da annodare ne fanno un capo elegante e versatile. Il tessuto è panno di jersey, mentre il prezzo è 209,90 euro. Un altro cappotto, arancione, ha il collo a rever, linea dritta e cintura. Anche questo costa sul sito 209.90 euro.

Altri classici

Va molto di moda il classico blazer, indossato anche spesso da Monica Bellucci. Questo proposto da Marella e sfoggiato dalla Pellegrini è semiaderente con chiusura a doppio petto. Costa 179,90 euro. I pantaloni dritti neri da abbinare si vendono a 89,90 euro.

Federica indossa anche camicia e pantalone coordinati. Ogni pezzo costerebbe 89,90 euro.

Per quanto riguarda le scarpe, troviamo nel negozio on line alcune proposte, tra cui dei mocassini in vernice di colore nero con la suola in gomma. Il prezzo è di 129,90 euro. Un altro modello in vendita a 119,90 euro è la slingback, disponibile in due colori, fucsia e argento.

Abbiamo scoperto quindi quanto costano i vestiti moda autunno-inverno di Federica Pellegrini, nuovo volto di EMME Marella. Nei negozi troveremo anche altri capi a cui potremmo ispirarci.

(n.d.r. La Testata giornalistica non detiene nessun rapporto con i marchi indicati nel testo. Questo articolo è informazione gratuita.)