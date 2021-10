Nella lista dei desideri di milioni di italiani, l’acquisto di una casa di proprietà rientra spesso ai primi posti. A volte può trattarsi della prima abitazione, altre volte si vorrebbe cambiarla per necessità intervenute nel corso del tempo.

Tuttavia, l’acquisto di una casa rientra tra le spese più importanti che una famiglia o un single decidono di sostenere. Al riguardo, vediamo quanto costa un trilocale oggi e quanti anni di stipendio occorrono per coronare il sogno.

Il prezzo medio di un trilocale ad ottobre 2021

Un portale di annunci immobiliari ha analizzato i prezzi medi di vendita dei trilocali in vari capoluoghi di provincia. L’indagine si riferisce ai primi 8 mesi del 2021. Infine è stato stilato l’elenco delle 10 città più care (al momento dell’indagine).

La scelta del trilocale non è casuale, ma si basa sul fatto che spesso è il format più richiesto sul mercato. Si tratta di una metratura tra la casa piccola (ad esempio 40-50 mq) e l’appartamento dai 110-120 mq in su.

Presentiamo allora questa top ten delle città con i trilocali più cari:

a Milano il costo medio è pari a 442.000 euro, circa 4.477 euro al mq;

per Bolzano si scende a 361.000 euro, con un prezzo medio di 3.833 euro al mq;

a Firenze il costo oscilla sui 277.000 euro, ossia 3.985 euro/mq;

poi troviamo Roma: prezzo medio sui 269.000, cioè 3.029 euro/mq;

a Bologna si scende ancora: 240.000 euro, ossia 2.942 euro/mq;

poi c’è Trento, dove servono circa 234mila euro, 2.738 euro per mq;

a Rimini bastano 228mila euro, con un prezzo medio di 2.528 euro al mq;

poi c’è Verona: prezzo dell’appartamento a 224mila euro e 2.386 euro/mq;

a Massa si spendono in media 217.000 euro, cioè 3.014 euro/mq;

chiude la classifica Venezia, dove un trilocale prezza 217.000 euro, vale a dire 2.754 euro per mq.

Conviene comprare casa nel 2021?

Dunque, la geografia dei prezzi è abbastanza variabile e non vede città del Sud in questa top ten. Inoltre, com’era facile prevedere, Milano è un caso a parte e ben distante dal resto del mercato immobiliare italiano.

Abbiamo già visto se conviene comprare casa nel 2021 o se è meglio aspettare il prossimo crollo dei prezzi immobiliari. Oggi il punto di forza dell’acquirente è dato dai mutui ancora bassi, poi per il resto bisogna distinguere caso per caso.

Più in generale potremmo dire che se si tratta di una prima casa o un appartamento dove trasferirsi a vivere, la risposta è positiva. In questo caso, tuttavia, andrebbe ottimizzata la scelta.

Se invece si tratta di un investimento, un punto di debolezza del trilocale è dato dall’eccessivo costo di partenza. Gli anni per ammortizzare un simile investimento non sono pochi, e presentano insidie da non sottovalutare. Ad ogni modo è questa la metratura perfetta di un appartamento uso investimento per massimizzare il guadagno.

Quanto costa un trilocale oggi e quanti anni di stipendio occorrono per coronare il sogno

Per capire quanti anni di stipendio servono per l’acquisto di una casa, trilocale o altra metratura, due sono gli aspetti principali da considerare. Da un lato il prezzo dell’immobile, dall’altro i risparmi di partenza e/o gli stipendi futuri. Combinando i due elementi si ottiene una risposta più attendibile alla singola situazione.

In particolare, ecco quanti anni servono a un giovane per comprare casa. In media, però, secondo una nota rete di agenzie immobiliari, nella prima parte del 2021 servivano 6,6 annualità di stipendio per comprare casa.