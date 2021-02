A volte, specie quando i rapporti prendono una brutta piega, occorre affrontare costi fuori dal comune per venire a capo di certe situazioni. Può essere il caso di un partner che non si fida più del proprio compagno/a. Ma anche il caso di un datore di lavoro nei confronti del proprio dipendente o di un socio in affari, oppure della solidità finanziaria di un suo cliente.

Ora, nello specifico di questa sede ci chiediamo: quanto costa un investigatore privato per un’indagine privata o commerciale?

Primo passo: il preventivo

La prima cosa saggia da fare passa per la raccolta di almeno due o, meglio, più preventivi da parte di aziende concorrenti. In simili circostante, tuttavia, l’attenzione maggiore va posta sia a quello che è incluso nel prezzo, ma soprattutto alle voci escluse, ossia conteggiate a parte. Quei servizi che non rientrano nel preventivo base che ci è stato consegnato e che invece per noi potrebbero fare la differenza.

Morale: l’analisi costi-benefici deve considerare non solo la spesa in sé e per sé, ma anche i servizi effettivi che si acquistano con quel prospetto di spesa.

Il costo di un’indagine è funzione di più parametri. Tra questi citiamo: il numero di persone coinvolte e eventuali trasferte e/o numero di mezzi di trasporto impiegati nel lavoro. Inoltre abbiamo l’eventuale produzione di reportistica o di informazioni particolari, oltre al grado di rischio e di difficoltà dell’indagine in sé e per sé.

Il capitolo costi

Cerchiamo dunque di capire quanto costa un investigatore privato per un’indagine privata o commerciale. Secondo quanto prevede la legge, ogni agenzia investigativa deve esporre la sua tabella dei costi minimi e massimi da applicare alla clientela. Questi costi sono preventivamente autorizzati dalla Prefettura di competenza.

I costi sono in genere impostati per tariffa oraria. Non mancano poi le agenzie che invece costruiscono i preventivi su misura, in funzione delle specifiche esigenze del cliente. Di norma, i costi oscillano dai 30 ai 100 euro all’ora a persona impiegata, a cui poi va aggiunta l’IVA. Tali costi non tengono conto di eventuali trasferte, produzione di reportistica finale, eventuali diritti di chiamata ad urgenza del detective, etc. Tutte queste voci, quindi, eventualmente si aggiungeranno a parte e se del caso.

Ad ogni modo, a voler dare una stima più o meno approssimativa, un’indagine di piccolo impegno (poche ore) in tema di infedeltà coniugale costerà tra i 300 e i 600 euro. Se invece la mission è molto più impegnativa, allora si giunge tranquillamente anche alle (poche) migliaia di euro. Infine il preventivo sale ancora nel caso di impiego di più unità, o in presenza di trasferte, o con l’impiego di macchinari sofisticati, o se sale il grado di rischio, etc.

Dunque, ricapitolando: le investigazioni private e quelle aziendali sono quelle che notoriamente costano di più in base alla tariffa oraria. Quelle commerciali ed assicurative invece costano un po’ meno, sempre in merito al parametro della tariffa oraria.

Tuttavia, spesso i lavori legati alle indagini di natura commerciale si rivelano particolarmente più impegnativi e complessi. Sia in termini di tempo che di attrezzature impiegate. Quindi, alla fine sono quelle che (in valore assoluto) costano di più rispetto a quelle private e/o aziendali.

Per orientarsi al meglio, quindi, meglio farsi fare 3-4 preventivi da aziende del settore, a cui dovremo esporre per intero il problema. L’ideale sarebbe farsi fare un preventivo su misura, che consenta di minimizzare sia i tempi che i costi dell’indagine. E che conduca senza equivoci agli obiettivi prefissati.

Nel mandato d’incarico (detto anche investigativo) è bene poi farsi dettagliare il tipo di indagine si farà e i servizi inclusi/esclusi. Una copia del contratto ovviamente sarà di pertinenza del cliente.

Ecco dunque esposto in quanto costa un investigatore privato per un’indagine privata o commerciale.