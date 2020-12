Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I consulenti di ProiezionidiBorsa rispondono ai Lettori che chiedono quanto costa un conto corrente postale o BancoPosta. Aprire un conto presso Poste italiane potrebbe tornare utile non solo per custodire le somme di denaro che mensilmente il contribuente riesce ad accantonare. Ancora più comodo risulta in molti casi richiedere all’istituto di credito l’addebito delle utenze domestiche e l’accredito di stipendi o di assegni pensionistici. Diventare titolare di un conto corrente postale consente di pagare le bollette di luce, gas, acqua e altre tasse senza lunghe code agli sportelli.

L’apertura di un conto postale impone una valutazione dei costi di gestione e delle spese fisse che il titolare deve fronteggiare annualmente. Occorre pertanto preventivare quale sarebbe la somma di denaro da sborsare per il canone e le diverse movimentazioni sul conto. Prima ancora di chiedersi quanto costa un conto corrente postale o BancoPosta sarebbe forse opportuno prendere in esame anche altre opzioni. Abbiamo già risposto ai Lettori che ci interrogavano per sapere se “Costa di più tenere i soldi sul conto corrente in banca o in posta?”. In realtà l’eventuale convenienza di un istituto di credito rispetto ad un altro dipende dai servizi di cui necessita ogni singolo correntista. Per le esigenze più particolari e relative alla gestione di finanziamenti, mutui, investimenti e altri prodotti finanziati si rivela più consono un conto corrente bancario.

Quanto costa un conto corrente postale o BancoPosta?

Prendiamo in esame i costi di un conto corrente postale di base che i consumatori conoscono come BancoPosta. Nel Decreto legislativo 385/1993 del Testo unico bancario il consumatore ha modo di leggere una descrizione dettagliata dei servizi che il conto base offre. Il portale ufficiale di Poste italiane riporta invece i costi del canone annuo e le categorie di contribuenti che possono fruire dell’esenzione dal pagamento. La spesa annua da preventivare è pari a 30 euro per chi effettua l’apertura del conto entro il 31 dicembre 2021. Il conto BancoPosta consente al titolare di effettuare e incassare pagamenti, include una carta di debito e un numero prestabilito di operazioni. Chi dichiara redditi inferiori a 11.600 euro e i percettori di pensione con ISEE al di sotto di 18.000 euro non pagano il canone.