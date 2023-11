Quanto costa un albero di Natale? Ce ne sono a partire da 10 euro anche a prova di gatto

Novembre si caratterizza per le giornate corte, la commemorazione dei defunti e il freddo. Possiamo quindi sentirci un po’ malinconici. Questo mese però anticipa un periodo più gioioso. In questi giorni infatti si comincia a pensare alle festività del mese di dicembre, soprattutto al Natale. Diamo quindi un’occhiata già all’albero, cercando qualche offerta interessante.

Il maltempo, le attività lavorative e altro possono rendere difficili le giornate autunnali. Anche i bambini e i ragazzi attendono periodi più sereni e liberi da impegni che ci porta il mese di dicembre. Già a novembre possiamo respirare aria di festa in molti borghi e città grazie a sagre tradizionali. Si può girare tra le bancarelle piene di prodotti tipici e dolciumi e magari fare un giro sulle giostre. Si vedono pure le luminarie in tanti posti e si pensa a come decorare bene la casa.

Potremmo tirar fuori dagli scatoloni lucine, festoni, pupazzetti vari e maglioni con le renne.

Il Presepe e l’albero di Natale sono però i protagonisti indiscussi delle festività. Magari è arrivato il momento di cambiare il solito abete artificiale e stiamo cercando qualcosa di bello senza spendere molti soldi. La situazione si complica se a casa abbiamo qualche animale. Forse negli scorsi anni, infatti, i nostri gatti curiosi hanno distrutto palline e rametti.

Quanto costa un albero di Natale per piccoli spazi

Nel tempo libero possiamo fare un giro per centri commerciali o mercatini alla ricerca di qualcosa di bello ed economico. Per farci un’idea o per comodità, possiamo anche guardare delle offerte su Internet. Cominciamo con una soluzione dedicata ai bambini, ma che potrebbe essere inoltre a prova di micio.

Ci sono infatti in vendita tanti alberi di Natale in feltro di varia grandezza. Ad esempio su Amazon uno alto 100 cm si venderebbe con un set di decorazioni staccabili. Potremmo sistemarlo nella camera dei bambini oppure in una casa piccola e se si ha un gattino. Il costo sarebbe di 10,43 euro.

Ancora su Amazon ci sarebbe un albero alto 150 cm e base removibile di 53 cm. I rametti sono color argento. Il prezzo si aggira sui 26 euro. Si potrebbe decorare, ma in presenza di animali sarebbe carino anche senza luci o palline.

Altre soluzioni

Se in casa si ha abbastanza spazio Chianese venderebbe un maestoso albero da 180 cm che ricorda gli abeti innevati. La base è di 110 cm e si apre ad ombrello. Il costo dell’albero White Montgomery si aggira sui 230 euro. In alternativa sul sito ci sono altre soluzioni, come gli alberi innevati piccoli da 90 cm di altezza con vaso rivestito in juta. Il prezzo è di 35 euro.

È bello respirare l’atmosfera natalizia soprattutto addobbando un abete vero. Di solito vengono venduti senza radici. Il costo dipende dall’altezza, ma possiamo trovarne in vari negozi anche a meno di 100 euro. Dopo l’Epifania potremmo farne legna da ardere o consegnarlo al centro raccolta più vicino.

Ecco quindi quanto costa un albero di Natale di vario tipo per abbellire le nostre case a dicembre.

(n.d.r. La Testata giornalistica non detiene nessun rapporto con i siti indicati nel testo. Questo articolo è informazione gratuita.)