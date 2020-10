In un recente articolo abbiamo parlato del noleggio a lungo termine delle automobili. Questa formula di gestione dell’auto sta riscuotendo grande successo nonostante imponga dei limiti chilometrici stringenti. Gli automobilisti sembrano, però, sempre meno interessati ad elevate percorrenze. Una delle motivazioni è che nelle grandi città sempre più persone evitano di utilizzare l’automobile. I motivi sono vari: parcheggi introvabili o costosissimi, vincoli antinquinamento o il traffico snervante. Una delle soluzioni preferite è costituita dai motoveicoli. Le moto, infatti, consentono di districarsi agevolmente nel traffico e sono molto più facili da parcheggiare. Per capire se anche a noi conviene muoverci su due ruote dobbiamo valutare quanto costa prendere la patente per la moto. In questo articolo vogliamo approfondire questi temi per capire quanto sia fattibile lasciare l’auto in garage.

Non tutti ne hanno bisogno

Quanto costà prendere la patente per la moto? Per molti automobilisti la risposta alla domanda è: zero. La patente B, ovvero quella necessaria per guidare l’auto, consente di guidare anche altri mezzi. Chi ha conseguito questa licenza può guidare tutti i ciclomotori ed i motoveicoli. Senza bisogno di ulteriori patenti o esami di abilitazione. L’unica limitazione riguarda i motocicli che richiedono una patente specifica se di cilindrata superiore a 125 centimetri cubici. Ma chi ha conseguito la patente dell’auto prima del 1986 può guidare moto di qualsiasi cilindrata con la propria patente B. Senza quindi la necessità di sostenere esami o frequentare dei corsi. Chi invece avesse ottenuto la licenza per l’auto dopo il 1986 necessiterà di conseguire anche la patente A.

Quanto costa prendere la patente per la moto

Gli aspiranti motociclisti che devono ottenere la patente A dovranno superare un esame teorico-pratico per conseguire la licenza. La strada più semplice è affidarsi ad una scuola guida. Qui, però, sorge il primo inconveniente. Il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020, infatti, impone un’aliquota IVA del 22% sulle lezioni di guida. In altre parole, per capire quanto costa prendere la patente per la moto, consideriamo che un quarto del costo sarà l’IVA. Il Fisco però non si limita a questo. Solo per iscriverci all’autoscuola, dovremo infatti pagare oltre 66 euro tra tasse e bolli. Considerando il corso teorico, una decina di guide e gli esami il conto salirà a circa 600 euro. Chi invece volesse cimentarsi con gli esami da privatista eviterà di pagare la scuola e sosterrà costi per circa 150 euro.