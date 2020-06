Chi possiede un’auto o deve acquistarne una per spostarsi dovrebbe sapere per tempo quanto costa mantenere un veicolo in Italia. Occorre preventivare i costi relativi al pagamento del bollo e della polizza assicurativa. Si tratta di spese fisse che pesano sulle tasche degli automobilisti anche quando si tiene l’auto in garage o non la si usa spesso. Nel precedente articolo abbiamo fornito risposte ai lettori che si chiedevano se “È possibile sospendere l’assicurazione auto? Come e quanto costa?”

Adesso valutiamo in pochi minuti i costi fissi che deve sostenere un automobilista in modo da sapere quanto costa mantenere un’auto. Su base annua quale somma di denaro il proprietario di un’automobile deve accantonare per onorare tutte le spese necessarie? Faremo una previsione del costo del mantenimento del veicolo per valutare l’eventuale convenienza di un noleggio auto a lungo termine. Prenderà in esame questa eventualità chi non utilizza l’auto per recarsi al lavoro, ma ne fa ricorso solo raramente.

Quanto costa mantenere un’auto?

Il costo del mantenimento di un’auto varia molto a seconda della Regione in cui si risiede. Tuttavia possiamo fornire dati indicativi che riguardano una spesa media che include i costi della polizza, del bollo, della revisione e del carburante. Inutile tentare di preventivare i costi legati alla manutenzione del mezzo perché essi dipendono da innumerevoli variabili che molto dipendono dall’anno di immatricolazione. Più vecchia sarà l’auto, più necessiterà di interventi costosi dettati dal cambio della cinghia di distribuzione alla sostituzione della turbina e di altre componenti.

Ogni anno l’automobilista deve investire una cifra approssimativa di 1600 euro. Nel corso degli anni tale somma è destinata a salire, come già accaduto nel 2019 quando, rispetto al precedente anno, si è avuto un aumento del 6,58%. I dati qui che qui riportiamo derivano da un’indagine che SosTariffe ha effettuato nel 2019 analizzando i costi del mantenimento nelle diverse Regioni italiane.

Nelle zone meridionali del nostro Paese gli automobilisti sono costretti a sborsare somme più elevate. Si pensi al caso della Campania o della Puglia in cui per mantenere un’auto il proprietario sostiene spese pari a 2.112 euro. Nettamente inferiore e pari a 1.498 euro la spesa complessiva che gli automobilisti in Liguria sono tenuti a sostenere per il mantenimento del mezzo. Si tenga conto che fra le voci di spese lo studio ha preso in esame anche quelle relative al carburante. Ciò per dire che il costo inferiore del carburante ha un’incidenza positiva sulla determinazione dell’ammontare complessivo dell’esborso.