Quanto costa mangiare a La Locanda del Postino, ristorante di Procida reso celebre da Massimo Troisi nel film “Il Postino”. Tra vari ricordi, ecco il menu

Ci sono ristoranti che sono famosi non solo per la bontà della loro offerta, ma anche per aver ospitato alcuni dei set di film famosi, in Italia. Come, ad esempio, quello de La Locanda del Postino, a Procida, dove si girarono delle scene de “Il Postino”, capolavoro con Massimo Troisi.

C’è un tipo di turismo che si differenzia dagli altri e che riguarda gli amanti dei film. Ci sono cinefili, infatti, che vanno a visitare i luoghi dove sono stati girati delle celebri pellicole. Magari, una particolare casa o location, anche di serie Tv che la gente ama sempre di più.

Non solo, però, le località, ma anche i ristoranti vogliono la loro parte. Nel senso che ci sono alcuni di loro che sono stati utilizzati per ambientare scene di alcuni dei titoli più famosi. Non solo a livello mondiale, ma anche italiano. In un modo o nell’altro, infatti, capita spesso di vedere attori recitare mentre pranzano o cenano. Di solito, in locande, trattorie o ristoranti rinomati, a seconda della trama del lungometraggio.

Quanto costa mangiare a La Locanda del Postino dove si trovano tanti cimeli del film

Massimo Troisi è stato uno dei più grandi artisti del grande schermo e non solo. Purtroppo, morto troppo giovane, lasciando un grande vuoto tra le tante persone che gli hanno voluto bene. Nel 1994, ha lavorato ne “Il Postino”, il suo ultimo film visto che morì d’infarto poche ore dopo l’ultimo ciak.

Film che venne girato, tra gli altri, a Procida e qui, in via Marina di Corricella, 43, si trova La Locanda del Postino. Luogo dove, nella storia, esplose l’amore tra Mario Ruoppolo e Beatrice Russo. Location di culto, visto che, all’interno, si trovano foto e cimeli, come la borsa in cuoio originale, indossata da Troisi.

Per chi ha amato Troisi, una visita a La Locanda del Postino è quasi d’obbligo

Quanto costa mangiare a La Locanda del Postino? E cosa si può ordinare? Essendo una osteria di pesce, è questo l’ingrediente principale dei suoi piatti. Potreste ordinare, come antipasto crudo, un carpaccio bianco pagando 12 euro o una tartare di triglia e carciofi (15 euro). Come antipasti cotti, invece, tra le varie scelte, potreste optare per una lampuga marinata a secco (14 euro) o, ad esempio, una catalana di scampi, gamberi, astice e aragosta (14 euro).

Tra i tanti primi, invece, si potrebbero provare i paccheri con cicarelle (14 euro) o spaghetti al ragù bianco di crostacei (14 euro). Tra i tanti secondi, la frittura mista viene 20 euro, mentre le triglie in guazzetto 14 euro. Stesso costo per la grigliata di pesce imperiale. Se, invece, preferite i ristoranti dei calciatori famosi, a Milano c’è quello della moglie di Lautaro Martinez, capitano dell’Inter.