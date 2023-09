Quanto costa l’hotel scelto da Ilary Blasi e dal celebre film Una notte da Leoni 2? C’è da rimanere stupiti 

Si potrà rimanere stupiti dal costo dell’hotel scelto dalla conduttrice per il suo viaggio a Bangkok. Ecco quanto costa e come trovare l’occasione più economica.

Con l’avvicinarsi della stagione fredda, c’è già chi sogna di trascorrere una settimana in paradisi tropicali. Se amiamo l’Asia, in particolare la Thailandia, il periodo migliore per visitarla è proprio da novembre a marzo. In questi mesi infatti il clima è mite ed asciutto e le temperature oscillano tra i 26 e i 30 gradi. Anche se nel nostro immaginario, Thailandia indica spiagge bianche e natura incontaminata, merita senz’altro una visita la straordinaria Bangkok, come ha fatto Ilary Blasi. Quest’ultima infatti, come si vede dalle foto postate sui social, ha trascorso la fine del 2022 proprio nella capitale asiatica, suscitando peraltro l’invidia di molti. Tanti si sono chiesti quanto possa costare il lussuosissimo hotel scelto dalla bellissima Ilary Blasi. C’è chi ha parlato di 800/1.000 euro a notte, ma è proprio così?

Quanto costa l’hotel scelto da Ilary Blasi per visitare la meravigliosa Bangkok?

L’hotel scelto dalla conduttrice sembrerebbe essere, secondo le fonti del web, uno della catena Lebua Hotels & Resorts. Si tratta di un marchio di lusso che comprende hotel, bar e ristoranti esclusivi in India, in Nuova Zelanda e a Bangkok. Nella capitale thailandese, si trovano il Tower Club al Lebua e il Lebua State Tower. Dal 53° al 59° piano dello State Tower, si trovano le suites Tower Club che offrono probabilmente la vista più spettacolare su tutta la città.

Qui peraltro è stato anche girato il famoso film Notte da Leoni 2. Dalle predette suites gli ospiti sono vicini all’area The Dome composta da bar e ristoranti esclusivi dell’albergo, nonché dalla meravigliosa piscina esterna con spa. L’hotel inoltre si trova in una posizione ottimale per visitare la città, in quanto si trova ad angolo tra le centralissime vie Charoen Krung e Silom Roads. Ma quanto costa l’hotel scelto da Ilary Blasi? Sicuramente dormire in uno degli hotel più esclusivi di Bangkok ha un costo non propriamente alla portata di tutti. Tuttavia c’è da dire che il costo può variare in base al periodo scelto e alle eventuali offerte che possono trovarsi. Nonché in base al tipo di camera e servizi richiesti.

Ecco quanto potremmo spendere in base alle diverse offerte

I prezzi ovviamente tendono a salire in base al periodo, esattamente come accade se vogliamo visitare il fiabesco Disneyland Paris. Se decidiamo di trascorrere la fine dell’anno nel lussuosissimo Tower Club Lebua potremo cercare tra le offerte disponibili sui diversi portali online. Ad esempio, su Booking, 3 notti in camera doppia, colazione inclusa, il prezzo è di 1.128,40 euro da sabato 30 dicembre al 2 gennaio 2024.

Ad ogni modo, si può andare sul sito ufficiale del Lebua Hotels & Resorts, ammirare le lussuosissime suites e cercare tra le varie offerte proposte. Qui peraltro è possibile risparmiare anche un bel po’. Infatti per lo stesso periodo, stessa camera e servizi, il prezzo richiesto è di 305 euro a notte, per un totale di 915 euro. Una volta qui si rimarrà stupiti per l’eleganza e per il livello elevatissimo dei servizi offerti.