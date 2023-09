Quanto costa la Ferrari di Max Verstappen? Ecco la collezione di automobili del Campione del Mondo di Formula 1

Ti sei mai chiesto che automobili possano guidare per strada coloro che per mestiere conducono veicoli che arrivano quasi a 400 chilometri orari? Oggi siamo qui per svelarti le autovetture preferite e che possiede l’attuale campione del Mondo in carica di Formula 1, Max Verstappen.

A pochi giorni dal suo 27simo compleanno, il pilota Red Bull colleziona già una fitta schiera di premi. Chi segue la Formula 1 sa che Verstappen potrebbe vincere il terzo titolo mondiale nel prossimo Gran Premio del Qatar l’8 ottobre. Max Verstappen è il fenomeno olandese che sta battendo un record dietro l’altro.

Le auto dei piloti di Formula 1 in pista raggiungono i 100 chilometri orari in meno di 2 secondi. Date queste premesse, quali sono essere le auto che possono soddisfare un pilota professionista? Ovviamente, il Codice Stradale non permette velocità simili su strada, ma ciò non toglie che i piloti possano desiderare auto fantastiche anche fuori dal circuito. Ne sono un esempio Lewis Hamilton, Carlos Sainz e Charles Leclerc.

Poteva Max Verstappen non possedere una Ferrari? Quest’automobile ha un valore incredibile: oggi scopriremo il suo prezzo e quello degli altri veicoli della sua collezione.

Quanto costa la Ferrari di Max Verstappen: cifre da capogiro per questa macchina in edizione limitata

Motore V12 da 6500 di cilindrata, 810 cavalli e 7 marce. La Ferrari Monza SP2 è stata prodotta in soli 499 esemplari e Max Verstappen ha voluto assicurarsene una.

La velocità di questo veicolo è impressionante: supera i 300 chilometri orari e da fermo raggiunge i 200 chilometri orari in meno di 8 secondi. Tuttavia, non è solo la velocità ad impressionare ma anche il suo costo: la Ferrari Monza SP2 costa ben 1,6 milioni di euro.

Ma devi sapere che questo non è l’unico gioiello di casa Verstappen: il noto pilota Red Bull possiede una collezione di automobili davvero invidiabile.

Altre 5 automobili da sogno: un viaggio tra auto straordinarie

Dopo aver scoperto quanto costa la Ferrari di Max Verstappen, ora ti sveliamo quali sono le altre automobili da collezione.

Devi sapere che Max possiede ben 4 Aston Martin. La Aston Martin Valkyrie nei colori della Red Bull è uno dei modelli più preziosi posseduti dal pilota olandese. Questa supercar esiste in soli 150 esemplari e costa ben 3 milioni di euro.

La DBS Superleggera di Verstappen è una Aston Martin da 715 cavalli e con motore V12 raggiunge i 340 chilometri orari. Questa vettura ha un valore di circa 300 mila euro.

Ha circa lo stesso valore un’altra sua Aston Martin, il modello Vanquish S Volante: quasi 300 mila euro.

Non abbiamo finito con le Aston Martin perché il pilota Red Bull vanta nel suo parco auto anche una Vantage. Con un motore V8 e 502 cavalli vale oltre 160 mila euro.

Concludiamo con una splendida Porsche 911 GT3 RS dal valore di 250 mila euro. Questo capolavoro di ingegneria tedesco, in versione grigia, non poteva mancare nella collezione del campione olandese.