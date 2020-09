Quanto costa imbiancare casa?

Fino a quando il meteo lo consentirà, molti ne approfitteranno per avviare o finire gli interventi di ammodernamento o di ristrutturazione delle abitazioni. Fino ai primi di maggio, per il lockdown, tanti lavori di rifacimento casa sono stati rimandati causa di forza maggiore, all’estate o all’autunno. Ecco perché può essere interessante capire quanto costa imbiancare casa al metro quadro, secondo le tecniche dell’imbiancatura classica?

I fattori da considerare

Ecco i principali fattori che impattano sul costo per questo tipo di lavoro in casa:

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

a) lo stato in cui si trovano le pareti da imbiancare;

b) i materiali usati;

c) il tipo e la tecnica di imbiancatura;

d) l’ampiezza della superficie interessata.

È dalla combinazione di questi 4 elementi che esce fuori poi il vero conto finale.

I costi con imbiancatura classica

I preventivi più bassi si ottengono appunto scegliendo l’imbiancatura classica, termine con cui si fa riferimento alla stesura di una vernice su una parete. I prezzi al mq che la ditta esecutrice ci chiederà saranno in funzione del tipo di vernice che andremo a scegliere e della tecnica con cui faremo eseguire i lavori.

La vernice più a buon mercato è la tempera e per essa il mercato chiede, in questo settembre 2020, prezzi che vanno dai 3 ai 4 euro al mq. Ovviamente si tratta del prodotto che dura di meno rispetto agli altri e il cui risultato finale risulta di minor impatto.

Si può invece andare dai 5 ai 7 al mq con una vernice lavabile bianca, che appunto da il vantaggio di poter essere pulita con un panno umido. Ecco perche la si predilige per ambienti quali la cucina, in quanto eventuali macchie possono essere rimosse facilmente. La pittura traspirante va meglio per tinteggiare il bagno, ambiente di solito più umido.

Quanto costa imbiancare casa

Scegliendo invece prodotti antimuffa, o comunque pitture un pò più complesse, il prezzo sale a circa 6-8 euro, sempre al mq. Si pensi alle abitazioni poste in zone più umide per la presenza di un corso d’acqua nelle vicinanze di casa.

Infine, se si opta per uno smalto colorato, il mercato oggi arriva a chiedere circa 10–20 euro al mq. Pensiamo a questa scelta per la camera dei bambini, oppure per la zona giorno della nostra casa.