Quanto costa il whisky di Bob Dylan? Ecco il prezzo delle bottiglie e i tipi in commercio

La star mondiale Bob Dylan ha da qualche anno iniziato a distillare liquori. Il suo whiskey è un prodotto unico, che si differenzia per prezzi e tipologie. Ma quanto costa una bottiglia e tra quali si può scegliere?

Alle star internazionali piace dare sfogo ai propri hobby. Per cui, una volta terminata o durante la propria carriera, iniziano attività supplementari. Negli ultimi tempi, abbiamo scoperto che tra le più amate vi sarebbe la distillazione di alcolici. Se il vino è particolarmente in voga in Italia e Francia, i liquori sono una tendenza negli Stati Uniti. I vip d’oltre oceano amano concedersi un sorso di gin, vodka o whisky nel tempo libero. Ma non solo, perché gli piace anche produrlo.

Prendiamo il caso di Bob Dylan. Il mito della musica possiede un whisky che porta il nome di uno dei suoi singoli più celebri. È un prodotto di lusso, in cui si pone attenzione sia al contenuto che nell’etichetta. Vediamo i prezzi di questa bevanda e le varianti disponibili.

Bussando alle porte del paradiso

Si chiama Heaven’s Door e ricorda chiaramente uno dei brani in assoluto più cantati dell’artista. Il whisky di Bob Dylan è un liquore nato da un lavoro certosino, che si nota già a partire dalla confezione. I cancelli riportati sull’etichetta, per esempio, esistono per davvero. Infatti, sono una creazione del cantante realizzata nel suo negozio di lavorazione di metalli, con scarti di rottami provenienti da ogni angolo degli Usa. In ogni caso, generalmente il rimando è artistico o letterario, con riferimenti a oggetti come quadri o altro ancora.

Tra le produzioni più note c’è lo Straight Bourbon. Si riconosce per le note di vaniglia e spezie arrostite, e un invecchiamento di minimo sei anni. Dal gusto più agrumato è il Double Barrel, che dona freschezza al palato. La Limited Release 10 anni, invece, regala dolcezza e un retrogusto di ananas e noci candite.

Quanto costa il whisky di Bob Dylan: la collezione

Per acquistare il whisky prodotto da Bob Dylan ci si potrebbe recare sul portale dell’azienda. Qui troveremo diverse collezioni, tra cui l’”Ascension”, che nella bottiglia da 750 ml viene 54,99 dollari. “Revelation”, invece, fa qualche grado in più e costa 59,99 dollari. Lo Straight Rye whisky di “Refuge”, dai sentori di mela e citrus, vale la spesa di 79,99 dollari.

Si passa quindi a “Revival”, un Tennessee Straight Bourbon invecchiato nell’omonimo Stato, dal prezzo di 54,99 dollari. Si conclude con le edizioni limitate “Decade” e “Bootleg”. Quest’ultima, dal costo stellare di ben 499,99 dollari a bottiglia. Ecco quanto costa il whisky di Bob Dylan, per chi volesse degustarne un bicchiere da solo o in compagnia.