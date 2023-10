Quanto costa il vino di Bruno Vespa? Ecco la celebre varietà con un prezzo molto conveniente

I personaggi noti della televisione e del mondo dello spettacolo sembrano avere un debole ricorrente; sono davvero in tanti a produrre e vendere propri vini. Forse il più noto è il grande Al Bano, che nella sua Puglia ha avviato da qualche anno la tenuta Carrisi; in meno sanno che questa passione è condivisa anche dal grande giornalista Bruno Vespa. Ed i risultati sembrano sorprendenti

D’altro canto, i personaggi di rilievo devono affrontare un problema cui tutti non pensano, ovvero gestire il proprio patrimonio. E tra le attività pensate per differenziare il rischio non ci sono solo ovviamente titoli di Stato oppure obbligazioni, ma anche avviare vere e proprie imprese.

Vendere il vino significa immobilizzare capitale in un terreno produttivo, spesso peraltro dotato di strutture immobiliari di pregio e adatte ad una pluralità di finalità: una doppia fonte di reddito. Ma quanto costa il vino di Bruno Vespa, e quali sono le migliori varietà?

Altro che inflazione, ha un ottimo rapporto qualità prezzo

La tenuta di Bruno Vespa si trova in Puglia, terra nota per vini rossi dalla decisa presenza alcolica e dal sapore avvolgente. La cantina si chiama Futura 14, ed il vigneto si sviluppa per ben 34 ettari nella prolifica zona della Manduria; ed il prodotto di punta è un omaggio alla terra che lo ospita e dal nome decisamente evocativo; il Bruno dei Vespa è un Primitivo del Salento IGP ad un prezzo davvero concorrenziale, 11.90 €; in tempi di inflazione anche per le bevande alcoliche il costo proposto è davvero interessante.

Secondo le recensioni degli appassionati è armonico e dal finale consistente, leggermente speziato e intenso. Normalmente, peraltro, nel caso di prodotti realizzati da personaggi celebri si ribattezza il prodotto di prezzo più elevato con quello della star cui è dedicato. Bruno Vespa sembra aver realizzato un ragionamento inverso, mantenendo il nome nel prodotto dal miglior rapporto qualità prezzo. Tra le recensioni sono in molti a descriverlo come una piacevole ed autentica scoperta. Non mancano però altri prodotti, dal prezzo relativamente meno abbordabile.

Primo tra tutti, il Primitivo di Manduria DOC “Raccontami”, che alla bottiglia viene venduto a 28,90 euro. Il prezzo in etichetta sale decisamente, ma si tratta di un grande classico salentino. Forte, speziato e vellutato, si tratta di un vino importante, da cerimonia.

Non manca infine il rosato, come da tradizione in Puglia, una delle poche terre in Italia in cui questo prodotto ha trovato la propria consacrazione. Si chiama Flarò, ed è uno stregante incrocio tra Negramaro ed Aleatico ad 11.90 €. Un altro prodotto interessante cui dare una chance.

