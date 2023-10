Quanto costa il rossetto Lancôme che usa Isabella Rossellini e cosa fa oggi l’attrice in America

Ci sono personaggi iconici nel mondo del cinema che fanno parlare di sé a distanza di molti anni. Pensiamo ad esempio a Massimo Troisi, Totò, Vittorio De Sica, Gassman, Anna Magnani. Tra tanti indimenticabili attori c’è Ingrid Bergman, madre di Isabella Rossellini. Scopriamo cosa fa oggi questa ex modella e il prezzo del suo rossetto preferito della Lancôme.

Negli anni d’oro del cinema italiano si parlava di film e anche della vita privata di grandi personaggi. Tra tanti pensiamo alla coppia Liz Taylor e Richard Burton. Destò curiosità anche il legame tra uno dei più grandi registi italiani e un’attrice di origini svedesi. Ci riferiamo a Roberto Rossellini e a Ingrid Bergman. Dalla loro unione nacquero molti figli, tra cui Isabella.

La Rossellini è stata una modella, ha scritto libri, ma soprattutto la popolarità è arrivata tramite la recitazione. La ricordiamo nel film Velluto Blu, ad esempio.

Quanto costa il rossetto Lancôme che usa Isabella Rossellini e che porta sempre con sé

I vestiti possono valorizzare una figura o camuffare parti che riteniamo meno belle. Possiamo fare lo stesso al nostro viso tramite il trucco. C’è chi desidera mettere in risalto gli occhi, chi con il make up nasconde macchie o rimpicciolisce un naso importante.

Le labbra catalizzano spesso l’attenzione. È importante scegliere un prodotto che possa renderle morbide oltre a colorarle.

Isabella Rossellini da molti anni è la testimonial di Lancôme, una casa cosmetica francese. Tra i vari prodotti ne porta in borsa soprattutto due, svelati in una recente intervista per Vogue, dove compare sulla copertina di ottobre. Uno sarebbe il profumo Trésor. L’attrice ha rivelato anche che insieme ad agende, chiavi, telefono, portafogli mette nel suo zainetto un rossetto. Si tratterebbe di L’absolu Rouge Drama Matte 508 – Mademoiselle Isabella di Lancôme.

Il rossetto della casa francese sarebbe disponibile in tante nuance. Questo usato spesso dalla Rossellini in particolare sarebbe di un porpora intenso, dal finish matte, di lunga durata e idratante.

Nel sito ufficiale Lancôme costerebbe 42,50 euro. In alcune profumerie on line potremmo trovarlo con prezzi che partono da 26 euro, spese di spedizione escluse.

Attuali impegni dell’attrice

Dopo aver scoperto quanto costa il rossetto Lancôme che usa Isabella Rossellini, parliamo di alcune sue attività. La figlia di Ingrid Bergman continua a recitare. Possiamo infatti vederla per esempio in La chimera, film di Alice Rohrwacher uscito nel 2023.

Ciò che appassiona inoltre la Rossellini è la gestione della sua fattoria negli Stati Uniti d’America. Qui alleva animali come papere, galline, tacchini, capre, pecore. Produce della lana ed è pure apicultrice. Ama inoltre prendersi cura dei cani e i cuccioli vengono poi addestrati per farli diventare cani guida. L’amore per la natura l’ha portata a tornare a studiare. Avrebbe conseguito infatti un master degree in etologia.