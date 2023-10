Quanto costa il nuovo iPhone 15 e come risparmiare sul prezzo d’acquisto: consigli e caratteristiche dei 4 modelli

L’azienda di Cupertino, qualche settimana fa, ha lanciato i nuovi modelli di iPhone 15. Ma qual è il loro costo e c’è un modo per risparmiare sul prezzo d’acquisto?

Per molti l’attesa è finita lo scorso 12 settembre, quando presso lo Steve Jobs Theater, la Apple ha lanciato i suoi nuovi top di gamma. Durante l’evento, in diretta streaming, finalmente l’iPhone 15 è stato mostrato al Mondo.

Le novità in casa Apple sono sempre presentate in modo spettacolare. Infatti, l’evento si è aperto con una clip molto emozionante dedicata alle vite salvate grazie ad alcune funzioni introdotte nei dispositivi, come ad esempio il controllo delle anomalie cardiache.

Le caratteristiche

Durante la serata l’azienda di Cupertino ha presentato 4 nuovi modelli: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

I primi due modelli rispettivamente da 6,1 pollici e 6,7 pollici sono disponibili in 5 tonalità (nero, verde, blu, rosa, giallo). Il colore è infuso direttamente nel vetro posteriore. Inoltre, la scocca in alluminio, conferisce al telefono molta più resistenza. La fotocamera, poi, scatta in altissima risoluzione.

iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, dal design in titanio, sono modelli molto leggeri ma robusti. Una delle novità che incuriosisce di più è il nuovo tasto. L’action button è posto lateralmente e sostituisce il tasto precedente che si muoveva dall’alto verso il basso per eliminare la suoneria.

Questo tasto, invece, può essere personalizzato con diverse funzioni.

Entrambi i modelli sono disponibili in 4 colori (titanio naturale, titanio blu, titanio bianco, titanio nero).

Quanto costa il nuovo iPhone 15: il prezzo di tutti i modelli

Ma parliamo di prezzi. Il sito ufficiale Apple ci propone il modello iPhone 15 ad un prezzo di 979 euro (128GB²), 1.109 euro (256GB²) e 1.359 euro (512GB²).

Anche il costo dell’iPhone 15 Plus varia in base ai GB. Infatti, si parte da 1.129 euro fino ad arrivare a 1.509 euro.

Per l’acquisto dell’iPhone 15 Pro il prezzo sale. Infatti, il suo costo parte da 1.239 euro fino ad arrivare a 1.869 euro. Mentre l’iPhone Pro Max ha un costo base di 1.489 euro fino a 1.989 euro.

I modi per risparmiare

Dopo aver scoperto quanto costa il nuovo iPhone 15, scopriamo quali sono i modi per risparmiare sull’acquisto. Controllando tra le pagine del sito Apple, potrai trovare 3 soluzioni.

Sai che, quando acquisti un nuovo dispositivo puoi dare in permuta il tuo vecchio iPhone? Pensa che, un iPhone 13 potrebbe essere stimato fino a 465 euro.

Puoi anche acquistare un iPhone ricondizionato. Cosa vuol dire? Si tratta di telefoni già utilizzati (alle volte per pochissimo tempo) che vengono reinseriti sul mercato ad un prezzo inferiore.

Ad esempio, il sito Apple propone un iPhone 13 Pro Max ricondizionato (128 GB) al costo di 959 euro, invece che 1.289 euro.

Per acquistare un iPhone, puoi anche richiedere il classico finanziamento con rate mensili a tasso zero. In questo caso, potrai anche dare in permuta il tuo vecchio iPhone.