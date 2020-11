Il caffè da quando è stato scoperto in Etiopia si è diffuso talmente nel mondo, da diventare la bevanda più apprezzata dopo il tè. Fra le tante qualità di caffè ce n’è una che le supera tutte, perché è un caffè veramente raro e di una bontà squisita. Viene così la voglia di chiedersi quanto costa il caffè più caro e più buono al mondo e cosa nasconde?

Alta montagna, ma non solo

Si dice fra gli esperti produttori di caffè, che quello migliore cresce in altura. E deve essere proprio vero. Ma ci sono dei caffè che non sono raccolti dalle piante da mano d’uomo, perché a questo ci pensano alcuni animali.

Nella zona indonesiana vive lo zibetto asiatico, che si ciba fra l’altro delle bacche di caffè e poi le espelle con le feci. Può sembrare bizzarro, ma è proprio la raccolta di questi grani espulsi e parzialmente digeriti, che dà vita al caffè più caro e più buono al mondo, dal nome di Kopi Luwak. Kopi nella lingua locale significa caffè, e Luwak è il nome dello zibetto.

Perché è molto caro

Il prezzo dipende dalla rarità di queste bacche disperse in natura e che pazientemente bisogna cercare fra gli escrementi prodotti dallo zibetto, almeno questo all’inizio. Ma in questi ultimi anni, a causa dell’interesse commerciale per questo caffè, si sono create delle gabbie dove gli animali vivevano in condizioni pessime, se non ignobili, e costretti a ingurgitare forzatamente bacche di caffè. Per fortuna ultimamente alcuni produttori hanno rescisso gli acquisti dalle ditte implicate in questi trattamenti selvaggi, e li hanno aperti con altre.

Ma quanto costa il caffè più caro e più buono al mondo e cosa nasconde? Nel 2012, 100 gr di questo caffè costavano 150 euro.

Perché è molto buono?

Il passaggio attraverso l’intestino dell’animale dona un gusto molto particolare a questo caffè che trova il suo mercato soprattutto in Oriente. L’acidità si abbassa e il gusto acquista delle note di cioccolato. Insomma un caffè veramente unico in tutto, come modo di produrlo, come prezzo e come bontà.