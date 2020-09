Chi non ama le classiche lasagne, tesoro della cucina emiliana? Ma avete mai pensato a quanto ci può costare creare questo ottimo piatto? Quanto costa fare le lasagne?

Vediamo insieme alcune alternative e i loro costi.

Quanto costa fare le lasagne?

Partiamo dalle lasagne della tradizione. Sfoglia, ragù alla bolognese, besciamella, parmigiano.

Semplice e complesso al tempo stesso, questo piatto può essere molto impegnativo da creare se partiamo da zero.

Sfoglia

Se partiamo dagli ingredienti base, per fare una buona sfoglia casalinga servirà un kg di farina e circa 8 uova medie. Il costo medio di questi ingredienti si aggira sui 0,60 euro per la farina e 1 euro o poco meno per le uova. C’è da dire che con un kg di sfoglia si può creare comunque anche più di una teglia di lasagne. Quindi consideriamo la metà, per la nostra ricetta.

Ragù

Il ragù alla bolognese parte da una base di soffritto di carote, sedano e cipolla, macinato di manzo, pancetta di maiale e passata di pomodoro. Per le verdure del soffritto andremo a spendere non più di un euro in totale. In fin dei conti ci serve una piccola cipolla, un gambo di sedano e una piccola carota. Queste verdure in genere costano circa 1 euro/kg, quindi circa 0,30-0,40 euro sono una predizione di spesa ragionevole. La passata di pomodoro incide mediamente per altri 0,50 euro.

Poi c’è il macinato di manzo. Qui si concentra la maggior parte della nostra spesa, visto che parliamo della proteina principale. Se ci accontentiamo di un macinato di seconda scelta possiamo trovare anche carni da 6-7 euro al kg. Se addirittura ci maciniamo noi la carne e aspettiamo l’offerta giusta, tipo un pezzo di carne invenduto in scadenza possiamo anche trovare qualcosa da 5 euro al kg o meno. Ma escludendo questi casi limite, orientiamoci su una carne di media qualità, già macinata. Ipotizziamo quindi circa 9 euro al kg per mezzo kg di prodotto che ci serve. Totale 4,50 euro.

Infine la pancetta di maiale. Dato che ci servirà solo un 100g di prodotto, giusto per insaporire il tutto, ipotizziamo 0,50 euro di spesa.

Besciamella

La besciamella si crea facilmente con un litro di latte intero. Ipotizziamo che sia di buona qualità e fresco, al costo di 1 euro. Ma detto tra noi, lo stesso risultato si può ottenere anche con un UHT scremato, in vendita anche a 0,45 euro in alcuni casi.

Aggiungiamo a questo 80g di burro, al costo di circa 1 euro e 80g di farina. Di costo quasi trascurabile. Ipotizziamo 0,10 euro.

Totale

Se contiamo di usare circa 100g (15€/kg) di parmigiano per gratinare la superficie delle nostre lasagne, queste portano il nostro totale a 11,3€ di spesa.

Può sembrare tanto, ma ricordate che così facendo avremo almeno una decina di porzioni per la nostra famiglia. Se l’avessimo comprate già fatte o al ristorante avremmo pagato almeno il doppio e fino a dieci volte tanto! Un bel risparmio!