Dall’inizio dell’emergenza Covid-19, sono in molti ad essersi chiesti come poter essere certi di non essere contagiati. Il famoso tampone per verificare il proprio stato di salute ha spopolato sul territorio italiano, e sembra che tutti vogliano farne uno. Ma quanto costa fare il tampone per rilevare la presenza del Coronavirus? E dove si può effettuare?

Come funziona?

Il tampone per rilevare la presenza del Coronavirus è un comune tampone faringeo. Si tratta di un esame spesso utilizzato in molti Istituti medici, rapido e indolore. Il controllo consiste in un semplice bastoncino rivestito di cotone che il medico introduce nella faringe della paziente. Prelevato un campione di saliva e muco, e immerso in un gel conservativo, il laboratorio di analisi farà il resto. Per il caso specifico del Covid-19, i medici non faranno altro che avviare un test molecolare per cercare l’RNA del Coronavirus. Se presente nell’organismo, il risultato al test sarà positivo. I risultati si otterranno in 4-6 ore.

Chi deve farlo?

Il tampone per il Covid-19 viene fatto soprattutto su soggetti che potrebbero essere contagiati. Per accertarsi che il contagio non dilaghi, il test viene effettuato anche sulle persone che sono entrate in contatto con pazienti risultati positivi.

In alcune regioni si stanno poi selezionando campioni casuali per sottoporli al test.

Quanto costa fare il tampone?

Il costo del tampone per il coronavirus è coperto dal Servizio Sanitario Nazionale. Date le strutture e il personale limitato però, non ci si può sottoporre liberamente al test. Quello che si può fare, se si pensa di essere positivi, è contattare il proprio medico. Sarà lui a prescrive la necessità di tampone. In alternativa, ciò che si può fare in autonomia, è invece il test sierologico.

La differenza tra tampone e test sierologico

Il test sierologico informerà il paziente se è entrato in contatto con il Coronavirus. Non comunicherà però, a differenza del tampone, se il virus sia ancora attivo. Si tratta di un kit che verifica la presenza di anticorpi nel sangue. Diverse le imprese che hanno deciso di testarli sui propri dipendenti che in questi giorni stanno rientrando a lavoro. Sono molti anche i cittadini che si stanno rivolgendo a laboratori privati per ottenerne uno.

Quanto costa un test sierologico fatto privatamente?

Il pagamento del test varia di regione in regione e spesso anche di laboratorio in laboratorio. Si va dai 30 ai 120 euro.

Nonostante il numero limitato di informazioni, il test sierologico può risultare comunque utile. Fate attenzione però: non si tratta di una patente di immunità. Sapere che si è entrati a contatto con il virus non fornisce la certezza di non essere a rischio. Sicuramente, però, è un’informazione in più, che può indirizzare il paziente sulla strada da percorrere.