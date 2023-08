Quanto costa fare colazione con caffè e brioche da Cracco a Milano? La risposta ti sorprenderà

Hai mai pensato di fare una colazione stellata? Ti sveliamo quanto costano un caffè e una brioche da Cracco alla Galleria Vittorio Emanuele a Milano.

Negli ultimi mesi sono diventate virali foto che ritraggono scontrini su cui sono segnati prezzi esorbitanti. Pertanto, si potrebbe essere curiosi di sapere quanto costa fare colazione con caffè e brioche da Cracco a Milano. Ebbene, la risposta potrebbe essere meno scontata di quanto si pensi.

In molti potrebbero pensare di pagarli addirittura più di 10 euro, ma si sbagliano. Anzi, se si mangia al banco, come vedremo, il costo di un caffè e di una brioche è minore rispetto a quello di molti Autogrill italiani.

Si tratta dunque di uno sfizio da concedersi ogni tanto in una splendida location e che in molti potrebbero permettersi, contrariamente alle aspettative.

Quanto costa fare colazione con caffè e brioche da Cracco a Milano?

Il costo varia a seconda della scelta che si compie e cioè se mangiare al banco oppure da seduti. Nel primo caso, il costo è di 1,50 euro per il caffè e 2,80 per la brioche. Il totale è quindi di 4,30 euro.

Qualora si volesse optare per una colazione un po’ più sostanziosa, si potrebbe scegliere di prendere il cappuccino al posto del caffè. In questo caso, si spenderebbero 50 centesimi in più.

Come varia il prezzo se si sceglie di mangiare al tavolo

I prezzi lievitano qualora si decida di accomodarsi al tavolo per mangiare. È possibile farlo anche all’esterno, godendo della vista della Galleria Vittorio Emanuele. Chi è stato lì descrive il servizio come impeccabile ed elegante.

In questo caso, per brioche e caffè si pagherebbero circa 7.30 euro. Per brioche e cappuccino, invece, un totale di 8,80 euro. Si spenderebbe molto di più qualora, al posto della brioche, si scegliesse di mangiare una fetta di torta. Una monoporzione costa infatti 16 euro.

Come abbiamo visto, mangiare al tavolo è molto più costoso. Pertanto, se non si vuole spendere molto ma si vuole comunque provare a fare colazione da Cracco, è più conveniente scegliere di consumare la colazione al bianco, anche se si perderebbe parte dell’esperienza.

