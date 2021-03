In questa sede cerchiamo di capire quanto costa e come funziona spedire pacchi in Italia con Poste Italiane nel 2021.

Diciamo subito che i servizi accessori e le opzioni accostabili alle spedizioni sono davvero molteplici. Tutto è in funzione di ciò che si necessita e del proprio budget. Tra gli accessori citiamo: contrassegno, fermoposta, ritorno al mittente, pacco voluminoso, assicurazione.

Il servizio di spedizioni si distingue in consegna standard ed espressa. Si spedisce da tutti gli uffici postali abilitati e si ha anche la possibilità di ritiro del pacco dal proprio domicilio (servizio incluso nel prezzo).

La gamma dell’offerta

L’offerta di Poste prevede, per le sole spedizioni nazionali, anche dei carnet a partire da 5 spedizioni. Si tratta di un insieme di spedizioni prepagate disponibili in diversi formati. Si parte da 5 spedizioni, fino a 100, e di fatto bloccano i costi di spedizione fino alla scadenza dei carnet. Infine il tragitto del proprio invio è monitorabile grazie al servizio “Cerca Spedizioni”.

La versione base della spedizione è la “Poste Delivery Standard”. Invia pacchi fino a 20 kg di peso ed entro 4 giorni di consegna, sabato e festivi esclusi. È possibile il ritiro di queste spedizioni dal proprio domicilio, ma solo per possessori di carnet.

Capitolo costi: fino ai 5 kg di peso si pagano 9 euro, che passano a 11 per la fascia 5-10 kg. Si paga 15 euro per i pacchi tra i 10 e 20 kg. La lunghezza massima del lato più lungo deve essere pari a 1 m. Mentre la lunghezza più il giro massimo misurato in un senso che non sia quello della lunghezza è di 2 metri.

Per i pacchi di dimensioni superiori (ossia: lunghezza massima 1,5 m e lunghezza + giro massimo pari a 3 m) i prezzi salgono. E passano a: 13,90 euro (0-5 kg), 15,90 euro (5-10 kg), 19,90 euro (tra 10 e 20 kg).

Per chi gradisce un servizio più celere, ossia entro 1-3 giorni per la consegna, sabato e festivi esclusi, c’è il servizio “Poste Delivery Express”. Si spediscono (anche online) pacchi in tutt’Italia fino a 30 kg di peso; il ritiro può essere anche a domicilio per i possessori di carnet.

I prezzi (IVA inclusa) salgono col peso: nella fascia 0-3 kg il costo di spedizione è di 12,90 euro; per quelli di peso 3-10, la spesa sale a 16,90 euro. Per i formati 10-20 kg e 20-30 kg i costi salgono, rispettivamente, a 19,90 e 24,90 euro. Quanto ai formati dei pacchi, abbiamo: 1,5 m per la somma delle dimensioni, mentre la dimensione massima per lato è pari a 1 metro. Esse salgono rispettivamente a 2,2 m e a 1,5 m per chi si avvale del servizio Pacco Voluminoso.

Infine abbiamo il servizio “Poste Delivery Web”, che consente di spedire pacchi e documenti da casa fino a 30 kg. Ci si collega al sito di Poste e si prenota il ritiro a domicilio (o lo si porta all’ufficio postale). Poi si inseriscono tutte le voci della maschera. Abbiamo: il campo mittente e destinatario; poi il peso, la lunghezza, l’altezza e la profondità. Ancora, la tipologia del contenuto della nostra spedizione, l’opzione espresso, e l’eventuale codice sconto. Il sistema genererà un preventivo del nostro costo di spedizione, visibile in alto a destra.

