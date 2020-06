Quanto costa dormire al fresco durante l’estate? Ecco tutti i consigli per risparmiare senza soffrire il caldo. L’estate è arrivata. E dietro l’angolo c’è quell’insopportabile afa estiva che non vede l’ora di uscire allo scoperto. Per quanto sia una stagione amatissima, diciamocelo, il caldo può far soffrire. Soprattutto quando si deve dormire. Quanti di voi infatti accendono il condizionatore per dormire nei mesi estivi? Scommettiamo tanti. Ma vi siete mai chiesti quanto costa? Le sorprese sulle bollette in quei mesi sono moltissime. E non sono per nulla piacevoli.

Quindi, esattamente, quanto costa dormire al fresco durante l’estate? Ecco tutti i consigli per risparmiare senza soffrire il caldo.

Quanto costa dormire al fresco durante l’estate?

Il condizionatore è sicuramente il migliore amico di tanti di noi durante le nottate estive. Ma quanto costa! Dipenderà sicuramente dal prodotto che usate, ma i prezzi sulla vostra bolletta saliranno a dismisura. Si stima infatti che, in media, i consumi giornalieri di un condizionatore si aggirino attorno a 1,80 al giorno! E solo se la classe del vostro condizionatore è maggiore di A!

Più economico è sicuramente il ventilatore: per ogni KiloWatt, si pagano 15 centesimi. Supponiamo che terrete acceso il ventilatore per 5 ore: ponendo a 30W la potenza del ventilatore, si consumeranno 150w. Dunque spendereste solo 22 centesimi a notte. Ma non farebbe per niente bene alla vostra salute.

I consigli per risparmiare

Ecco dunque dei consigli che vi faranno risparmiare non costringendovi a soffrire il caldo! Intanto arieggiate la stanza in cui dormite solo nelle prime ore del mattino e quando cala il sole. Per il resto della giornata, tenete le finestre chiuse. Dormite poi con tessuti traspiranti: il lino sarà il vostro alleato numero 1 nella battaglia contro il caldo!

Cercate di mangiare sano e leggero: il vostro corpo avrà meno lavoro da compiere per assimilare i pasti e percepirete meno caldo! Anche l’acqua vi aiuterà tantissimo: bevetene molta per rimanere idratati e ogni tanto concedetevi una doccia rinfrescante prima di andare a dormire!

Prima di chiudere gli occhi poi, assicuratevi che tutti gli apparecchi elettrici nella vostra camera siano spenti e staccati dalle reti. Questi dispositivi infatti, quando sono in carica, generano calore che non farà altro che peggiorare l’afa estiva!

Insomma, ora sapete quanto costa dormire al fresco durante l’estate. Ecco tutti i consigli per risparmiare senza soffrire il caldo. La vostra bolletta vi ringrazierà e voi riuscirete a riposarvi in serenità, sapendo anche di non star spendendo!

Quanto costa dormire al fresco durante l’estate? Ecco tutti i consigli per risparmiare senza soffrire il caldo