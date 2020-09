Come mantenere in un maneggio un cavallo, e soprattutto quanto costa comprarlo? Al riguardo c’è da dire che i prezzi di acquisto per un cavallo presentano un’ampia variabilità. E questo se si tratta di un cavallo giovane, ovverosia di un puledro. Allora, quanto costa comprare un cavallo e come mantenerlo in un maneggio? E questo perché al puledro si può optare invece pure per un cavallo che è adulto.

Quanto costa comprare un cavallo in base all’età ed anche alla razza

Sul costo di un cavallo quindi l’età fa la differenza. Un puledro si può acquistare pure per poche migliaia di euro. Ma se il cavallo è di razza allora il prezzo può salire anche sopra i 10.000 euro.

Un discorso a parte, inoltre, va fatto per i cavalli da corsa ippica. Se un giovane puledro di razza è promettente a livello agonistico. Includendo pure l’equitazione. Allora può anche costare 100.000 euro. E addirittura si deve sborsare molto di più. Quando e se il cavallo da corsa ha già vinto gare negli ippodromi italiani ed esteri.

Il valore di un cavallo varia quindi in base all’età ed alla razza. Ed anche in ragione dell’eventuale attività agonistica. Ma può pure dipendere dalle sue potenzialità riproduttive. Così come un altro fattore che incide sul prezzo riguarda per il cavallo pure l’eventuale addestramento.

Come mantenere il cavallo in un maneggio, dal box certificato alla biada

Comprato il cavallo, questo non si può di certo tenere a casa. Ma serve darlo in affido ad un buon maneggio. E quindi ci sono dei costi da sostenere per la tenuta. E per il mantenimento in salute dell’animale.

In genere il maneggio chiede per il cavallo da tenere e da mantenere una cifra mensile. Che include un box certificato per il riparo. E pure l’acqua ed il cibo necessario. Ovverosia l’erba, la paglia ed il fieno.