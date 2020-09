Quanto costa chiudere un conto corrente? La legge Bersani, cioè il D.L. 223/2006 sulla libera concorrenza, ha fatto sì che la chiusura di un conto sia assolutamente gratuita. Lo abbiamo ricordato recentissimamente in merito alla convenienza o meno di cambiare banca. E lo abbiamo fatto in questo articolo. Quindi memorizzate bene questa cosa. Se la banca, in qualunque modo, volesse farvi pagare qualcosa per la chiusura di un conto corrente, stanno commettendo un’operazione scorretta. E il DL Bersani vale anche per un conto corrente postale.

La stessa cosa, ancora, vale se decidete di aprire un conto presso un’altra banca contestualmente alla chiusura del primo. Ricordatevi pure che se decidete di aprire il conto in un’altra banca, potete chiedere a loro di provvedere alla chiusura del precedente. Questo perché trasferite i vostri averi da un conto all’altro. E questa operazione è anch’essa totalmente gratuita.

Naturalmente un conto deve essere in ordine prima di poter essere chiuso. Quindi se si trova in rosso deve prima essere riportato in attivo. Dopo aver effettuato questa operazione tutto procederà senza costi, come prima delineato.

Quanto costa chiudere un conto corrente?

Una variabile importante della chiusura di un conto corrente è il fattore tempo. Perché c’è una direttiva europea che impone un tempo preciso. Che la banca su cui si chiude il conto deve rispettare obbligatoriamente. E si tratta di 12 giorni lavorativi. Se questo non viene fatto, potete anche procedere per vie legali. E le sanzioni alla banca per non aver rispettato i tempi non gliele leverà nessuno.

Per chiudere un conto se ne può fare richiesta alla banca di persona, ovviamente. Cioè allo sportello. Ma comunque verrà detto di inviare una raccomandata alla banca stessa. Quindi il costo della medesima dovrà essere tenuto in considerazione al momento della chiusura conto. Costo che può essere ridotto se si dispone di una casella email PEC. Che equivale, per legge, ad una raccomandata. Una volta che la banca avrà iniziato le procedure di chiusura conto, ricordatevi che potrà comunque farvi andare in filiale. Magari per farvi restituire libretto degli assegni e/o bancomat e carta di credito.

Un’ultima cosa. Se sul conto ci sono dei soldi, si dovrà decidere come farseli restituire. Se li volete trasferiti ad un altro conto corrente già aperto, la banca potrebbe chiedervi un costo per l’operazione. Così come lo chiederebbe all’altra banca (ma lo farebbe pagare a voi) se se ne occupasse il nuovo istituto presso cui aprite il nuovo conto corrente. Tenete la cosa in considerazione.