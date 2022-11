Quanto costa al mese mantenere un cane compreso di visite veterinarie e cibo

Per moltissimi italiani, gli animali domestici sono dei membri della famiglia a tutti gli effetti. Condividono la nostra casa, la nostra quotidianità e ogni nostra avventura. Ma se stiamo pensando di adottare un cane, quanto dobbiamo prevedere di spendere per lui ogni mese? Ovviamente, le spese saranno diverse se si tratta di un Chihuahua o un San Bernardo, ma possiamo comunque fare un calcolo approssimativo delle spese per mantenere un cane ogni mese.

Consideriamo le spese di adozione e le spese veterinarie

La prima spesa si ha quando si adotta un cane. Se acquistiamo un cane di razza, possiamo spendere anche migliaia di euro. Al canile, invece, possiamo trovare il nostro migliore amico senza spendere nulla se non un’offerta libera per sostenere il canile.

Ma la voce di spesa più ingente subito dopo l’adozione saranno le spese veterinarie. Il cane deve essere microchippato, vaccinato, sverminato e, nel caso decidiamo di farlo, sterilizzato. Qui le spese possono ammontare anche 100-200€. Ricordiamo che il cane avrà bisogno di richiami dei vaccini circa due volte l’anno, per un prezzo di 60€ circa in tutto.

D’estate, poi, avrà bisogno di antiparassitari, antipulci e antizecche, con una spesa di circa 50€ per tutta la stagione estiva.

Quanto costa al mese mantenere un cane a seconda del cibo selezionato

La seconda voce di spesa più ingente è data dal cibo. E qui le differenze da cane a cane si fanno enormi. Spenderemo molto meno per mantenere un cane di piccola taglia rispetto a un cane di taglia gigante.

In generale, possiamo dire che per un cane di piccola taglia possiamo spendere un minimo di 20€ al mese con cibo secco non di marca, mentre di più se mangia cibo umido o premium. Per un cane di taglia grande, i costi lievitano, fino a più di 50€ per cibo secco e più di 100€ per cibo umido o premium.

Indispensabili collare, pettorina, guinzaglio e cuccia

Abbiamo visto quanto costa al mese mantenere un cane dal punto di vista del cibo, ma ogni cane ha bisogno di alcuni oggetti indispensabili: collare, pettorina, guinzaglio, cuccia, e almeno qualche giocattolo. Anche qui, l’enorme differenza è data dalla taglia del cane. Una cuccia per un chihuahua può costare 20€, mentre per un Rottweiler anche più di 100€

Il prezzo di collare, guinzaglio e pettorina dipende dalla marca e dalla qualità, ma anche in questo caso dobbiamo mettere in conto una spesa di minimo 40€-50€ in totale, considerando che questi oggetti andranno sostituiti ogni due anni circa, o più spesso.