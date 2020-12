Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il gatto è uno degli animali protagonisti indiscussi nelle case degli italiani, sicuramente uno dei più amati insieme ai cani. Il dibattito tra chi ama i cani e chi, invece, predilige i gatti non giungerà mai a una conclusione. Entrambi si classificano certamente tra gli animali domestici più popolari.

Quanto conosciamo i nostri gatti? 10 curiosità sui gatti che nessuno conosce

Chi possiede un gatto tricolore, spesso, è in presenza di una femmina. Perché questa sicurezza? La scienza ci spiega che solitamente i gatti che hanno tre colori sono femmine, specialmente se i colori in questione sono arancione, bianco e nero. Ma perché accade questo? È legato a una questione cromosomica, solo un’alterazione potrebbe portare un gatto maschio ad essere tricolore.

La seconda curiosità è correlata al numero di artigli che possiedono i gatti. Quasi nessuno avrà notato che i gatti non hanno lo stesso numero di artigli nelle zampe posteriori e nelle zampe anteriori.

Gli artigli si suddividono in cinque nelle zampe anteriori e soltanto quattro in quelle posteriori. Sempre collegato al numero degli artigli si deve sottolineare che alcuni gatti ne possiedono addirittura sei.

Gli animali domestici più longevi in assoluto

È risaputo, invece, che i gatti sono tra gli animali domestici più longevi in assoluto. Solitamente la vita di un gatto ha una durata di 12-15 anni ma molti superano tranquillamente questa età. La gatta più longeva del mondo, una vera gattona da Guinnes dei primati apparteneva a una famiglia americana. La sua vita durò ben 38 anni e detiene ancora il primato, un vero record anche per degli animali longevi come i gatti.

Tra le 10 curiosità sui gatti che nessuno conosce ci sono degli interessanti studi legati alla qualità della vista nei gatti. I gatti non vedono molto bene, hanno una visione offuscata al di sopra dei 15 cm e non riescono a riconoscere i colori. Questo deficit è, però, compensato da un udito eccezionale e da una visione notturna sei volte superiore a quella degli umani.

A tutti sarà capitato di trovarsi di fronte al proprio gatto che si lustra il pelo. Ma quanto tempo passano questi animali a svolgere questa azione nel corso della vita?

Dedicano al loro pelo in media il 30% della loro vita, passano tra il 30% al 50% della giornata a pulirsi. Ma perchè? Questo comportamento è direttamente collegato al loro essere predatori e discendenti dai grandi felini. Pulirsi elimina gli odori che potrebbero attirare i predatori.

L’amore per i sonnellini

Una curiosità che tutti conosceranno è quella legata all’amore dei gatti per i sonnellini, sono tra gli esemplari di animali che dormono di più. Si ritrovano, infatti, a fare molti riposini durante la giornata. I gatti passano quasi metà della loro vita a dormire e l’altra metà a lustrarsi il pelo. Anche in questo caso la motivazione è collegata alla caccia, il riposo dopo aver cacciato è fondamentale per i grandi felini. I gatti di appartamento non hanno il problema di procacciarsi il cibo ma, evidentemente, non hanno dimenticato questa antica pratica.

Ma, quindi, quanto conosciamo i nostri gatti? Ancora, tra le 10 curiosità sui gatti che nessuno conosce, possiamo introdurre un’informazione che potrebbe essere vista come una banalità: i gatti sono perfetti equilibristi. Nessuno avrà mai prestato attenzione al fatto che i gatti, mentre si muovono, lo fanno spostando arti posteriori e anteriori sempre dallo stesso lato.

Ma nessuno sa quale popolo adorava i gatti. Gli antichi egizi tra le divinità avevano inserito anche una dea in parte felina: Bastet. Si trattava di una delle dee più amate, rappresentava le donne, la fertilità e le nascite.

Sentire i gatti fare le fusa è sempre fonte di felicità per il padrone non è sempre, alcune volte, però, bisognerebbe fare attenzione. Molto spesso fanno le fusa quando sono felici, rilassati e soddisfatti ma non sempre. Le fusa potrebbero essere sintomo di stress o di una patologia in corso.

Non tutti i gatti hanno il pelo

L’ultima tra le 10 curiosità sui gatti che nessuno conosce è legata al fatto che non tutti i gatti hanno il pelo. I gatti Sphynx, infatti, non presentano alcun pelo sul loro mantello. Hanno comunque una temperatura superiore rispetto a quella umana.

Dopo aver letto le 10 curiosità sui gatti che nessuno conosce quando possiamo dire di conoscere i nostri gatti?