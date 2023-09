Quanto ci costa riscaldare una pizza surgelata: conviene oppure no? 

Spesso per comodità si prende una pizza surgelata per riscaldarla in pochi minuti quando serve, ma questa azione quanto ci costa? E, soprattutto, conviene riscaldare la pizza surgelata o e più conveniente farla o prenderla in pizzeria da asporto?

Non sempre abbiamo voglia o tempo di metterci ai fornelli e cucinare per il pranzo e per la cena. Sono pasti fondamentali che non devono essere saltati per la nostra salute, ma gli impegni lavorativi o legati alla famiglia a volte non ci fa rispettare questa regola.

Non avendo il tempo di preparare del cibo, alcune persone prendono qualcosa di già pronto, di veloce da mangiare oppure ricorrono a qualche espediente come i prodotti congelati. Quanto ci costa riscaldare una pizza surgelata? Ci avete mai pensato? Quanti di voi la prendono e la mettono in freezer per ogni evenienza e poi sono sollevati e contenti di sapere che si può salvare una cena?

Tutto molto corretto, se non fosse che il costo dell’energia per riscaldarla non è così insignificante e, allora, vale la pena approfondire l’argomento e vedere nei dettagli quanti soldi si spendono utilizzando il forno per prepararsi questa prelibatezza.

Quanto ci costa riscaldare una pizza surgelata? Le cifre esatte

Quando si toglie la pizza dal freezer è completamente congelata, ma va messa proprio così nel forno. Questo significa spendere molta energia per scongelarla prima e per riscaldarla subito dopo.

Questa operazione ci costa dai 22 ai 27 centesimi di euro. La differenza di dispendio energetico e, quindi, di soldi dipende da che forno viene utilizzato. Con il forno ventilato la spesa è più bassa, mentre aumenta se si usa un forno statico preriscaldato.

Il confronto con la fresca

Alla luce di questi dati appena esposti viene da chiedersi: che differenza c’è con la pizza fresca fatta in casa? Naturalmente, si elimina il tempo e l’energia per scongelare il prodotto. Quindi, c’è un risparmio di circa l’8% se si introduce nel forno una pizza appena fatta a mano.

Insomma, gli aspetti da prendere in considerazione sono: preriscaldamento del forno, scongelamento e cottura. Nel caso di una pizza fresca ce ne sono soltanto due e si risparmia.

Se non si ha tempo di fare né una né l’altra, allora si può optare per una bella pizza da asporto che arrivi direttamente a casa e in quel caso, lo sapete già, il costo sarà nettamente superiore per preparazione e consegna.