Una persona passa circa 6 ore e 42 minuti al giorno connesso a internet, che in un anno diventano 100 giorni. In tutto quel tempo, in cui si naviga online, si forniscono tantissime informazioni al fantastico mondo di internet, nello specifico a Google.

Ogni volta che si fa una ricerca, che si accede a un social o altro, Google acquisisce informazioni e ci conosce. Capisce quali sono le nostre passioni, la nostra età, il nostro lavoro, sa perfino se abbiamo la patente, o una macchina. Sarebbe un amico perfetto, o addirittura un partner perfetto dato che conosce tutto. Ma veramente, quanto ci conosce Google? Ora si può scoprire qui.

La pubblicità è esclusiva per ogni user

Iniziamo allora questo viaggio nella conoscenza che ha Google di noi. Partiamo dallo spiegare però a cosa serve questa conoscenza. Tutto questo sapere in realtà viene metabolizzato da Google per le pubblicità. Infatti dato che conosce i nostri interessi, sponsorizza dei prodotti che sono nella nostra sfera d’interesse. Ad esempio se siamo degli amanti delle super car ci saranno principalmente pubblicità di macchine e via dicendo.

Quanto ci conosce Google? Ora si può scoprire qui

Per scoprire quanto ci conosce veramente basta andare sul sito adsetting.google. Qui infatti sarà presente una lunghissima lista di tutto ciò che Google sa dell’user. Questo accade perché online si naviga con l’account Gmail sempre connesso. E questo permette a Google di vedere le ricerche e di mostrare annunci basati sulle proprie attività su: servizi Google (ad esempio la ricerca) e sui siti web e app che collaborano con Google per pubblicare annunci.

Non resta che fare un check e vedere se Google ci conosce veramente bene, se ha magari delle lacune, oppure se siamo riusciti a tenergli nascosti dei segreti. Si potrebbe rimanere molto sorpresi da tutto ciò che Google sa su di noi.

