Quanto caffè al giorno può bere una donna incinta? Ormai è noto che un consumo moderato di caffeina non faccia male, tutt’altro. Sembra, anzi, che possa avere anche effetti positivi sulla salute. Tuttavia, questo potrebbe cambiare in alcune condizioni particolari. Ad esempio, quando una donna è in stato di gravidanza. In quel caso, può bere caffè o deve sospenderlo? Scopriamolo.

La risposta

Sulla base dei dati disponibili, il gruppo di esperti dell’EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA) è giunto ad una soluzione. La raccomandazione per le donne in stato di gravidanza, riportata anche nel ”Decalogo per la Gravidanza” dell’Istituto Superiore Sanità (ISS), è di non consumare più di 200 mg di caffeina al giorno. Più o meno l’equivalente di un paio di tazzine di caffè. In questo modo, si è certi che non ci saranno conseguenze per il feto. Lo stesso dato vale anche per le donne in fase di allattamento. Sempre secondo lo studio in questione, dovrebbero quindi assumere la metà della dote consigliata agli adulti (400 mg).

Non solo caffè

Chiaramente, non solo il caffè contiene caffeina, quindi bisogna fare attenzione. Anche la coca-cola, il té, molte bevande energetiche, le barrette di cioccolato fondente e al latte ne contengono. Le ultime due, in dosi molto ridotte. Bisogna prestare attenzione proprio perché un consumo eccessivo di caffeina è connesso ad un maggiore rischio di aborto spontaneo e di basso peso alla nascita. A confermarlo, uno studio pubblicato il 2 settembre 2015 dalla Cambridge University Press, che aveva lo scopo di valutare l’associazione tra l’assunzione materna di caffeina e il rischio di interruzione della gravidanza.

Attenendosi alle dosi previste e consigliate, tuttavia, non si correrà alcun rischio. L’importante è consumare caffeina con moderazione e non peccare di negligenza, come si dovrebbe fare soprattutto quando si è in stato di gravidanza o si sta allattando.

