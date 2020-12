Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tutti conoscono l’importanza di arieggiare gli ambienti per garantire un buon ricambio di aria. Mai come in questo periodo si ricorda di continuo di aprire le finestre in qualsiasi ambiente chiuso. Che sia un’aula, un ufficio o nelle case di ognuno di noi. Questo perché cambiare l’aria è l’unico modo per combattere l’inquinamento stagnante negli ambienti chiusi e creare un microclima salubre.

Vediamo quindi nel dettaglio quanto bisogna tenere le finestre aperte per garantire un buon ricambio di aria. È chiaro che dipenda dalle dimensioni sia dell’ambiente che dobbiamo arieggiare, che della finestra che andiamo ad aprire. Vi sono comunque delle linee guida generali che si devono rispettare.

Camera da letto

In una normale camera da letto è consigliabile aprire la finestra per circa 4 minuti, magari la mattina presto, creando correnti di aria a fare riscontro. In questa maniera la temperatura della stanza non subirà uno sbalzo termico importante. Si potrà così garantire la conservazione della temperatura fresca d’estate e non si andrà a disperdere eccessivo calore durante l’inverno. Trascorso il tempo indicato l’aria viziata, ricca di vapore e di anidride carbonica avrà lasciato il posto a della salubre aria fresca.

Aule

In luoghi più affollati dove durante il periodo di ricambio di aria le persone continuano a soggiornare, come ad esempio una classe scolastica o un’aula di tribunale, suggeriamo di raddoppiare il tempo di areazione. Eventualmente in caso di temperature estreme di limitare il passaggio di aria a 3-4 minuti ma di ripetere l’operazione ogni ora.

Il polmone artificiale

Esistono, nelle costruzioni di ultima generazione dei sistemi di ventilazione meccanica controllata che permettono di arieggiare senza aprire le finestre. Questi, definiti in gergo tecnico polmoni artificiali, lavorano estraendo l’aria viziata dagli ambienti ed immettendo l’aria filtrata prelevata dall’esterno. Questo tipo di soluzione garantisce la presenza costante di aria priva di inquinanti negli spazi chiusi, assicurando quindi le condizioni di un ambiente sano e confortevole.

Abbiamo cercato di dare informazioni utili su quanto bisogna tenere le finestre aperte per garantire un buon ricambio di aria.