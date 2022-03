Quanti yogurt bisognerebbe mangiare ogni giorno, quando consumarli per aiutarci ad avere la pancia piatta e a quali bisognerebbe fare attenzione prima di comprarli

A tutti sarà capitato di avere la pancia gonfia e gas intestinale. In alcune occasioni, questi sintomi si accompagnano a eruttazioni, mal di pancia e meteorismo. Le cause del gonfiore possono essere tante. Le più comuni dipendono da una cattiva digestione per quantità esagerate di cibo, consumo di bevande gassose o cibi irritanti. Ancora, mangiare in fretta e senza masticare può influenzare molto la digestione.

Chi soffre sporadicamente di questo disturbo spesso si sente consigliare di mangiare uno yogurt. Questo derivato del latte sarebbe effettivamente ricco di sostanze benefiche per l’intestino, fermenti lattici e probiotici. Questi ultimi sarebbero consigliati per chi soffre di colite, meteorismo, stitichezza, gonfiore addominale etc.

Ma la domanda è quanti yogurt bisognerebbe mangiare ogni giorno per avere effetti positivi? Qual è la tipologia di yogurt migliore da acquistare per le diverse esigenze? Infatti, non tutti gli yogurt sono uguali e tra poco scopriremo perché.

Non si può generalizzare

Quando parliamo di yogurt ci viene in mente un composto bianco cremoso e dolce venduto in vasetti di varia misura. In realtà, questo prodotto caseario può essere fatto in tanti modi. Sul mercato esiste quello da bere, quello greco, le mousse. Queste ultime, per esempio, solitamente contengono panna, crema di latte, zuccheri aggiunti e a volte frutta.

L’aggiunta di tali componenti aumenta l’apporto di calorie e grassi. Per quanto riguarda gli yogurt addizionati di probiotici, è bene prima capire cosa sono. I probiotici sono microrganismi vivi che agiscono in favore del benessere dell’organismo umano, in particolare dell’intestino. Sappiamo che l’intestino è già munito di batteri importantissimi, il microbiota.

Esistono più tipi di probiotici che agiscono in maniera diversa sull’intestino. Ecco perché è bene sapere quali e quanti sono contenuti in determinati alimenti rispetto ad altri. Sicuramente possono aiutare l’intestino a riequilibrarsi dopo infezioni gastrointestinali, assunzione di antibiotici o altre problematiche. Per funzionare, però, devono essere assunti a stomaco vuoto.

Lo yogurt è solitamente composto da due soli tipi di fermenti lattici, lattobacillus bulgaris e streptoccoccus termophilus. Questi fermenti sono vivi ma non attivi, quindi non si riproducono nell’intestino, ma hanno effetti benefici diversi. Ecco perché i produttori aggiungono microrganismi ad azione probiotica.

Quanti yogurt bisognerebbe mangiare ogni giorno, quando consumarli per aiutarci ad avere la pancia piatta e a quali bisognerebbe fare attenzione prima di comprarli

Gli yogurt si differenziano anche per la tipologia di latte utilizzato per la produzione. Il latte può essere intero, parzialmente scremato o scremato. Da questo dipende il contenuto di grassi, calorie, carboidrati e proteine. Solitamente uno yogurt intero corrisponde a 88Kcal per vasetto da 125g. Uno magro con lo 0.1% di grassi, invece, avrà circa 50Kcal. É bene controllare la presenza di zuccheri aggiunti e, nel caso sia presente frutta, la differenza è poca. Infatti, la percentuale di frutta è davvero modesta. Lo yogurt greco, più cremoso e denso, apporta più lipidi, proteine e calorie ma meno carboidrati. La porzione giornaliera consigliata dovrebbe essere di 125ml.

Lettura consigliata

