Quanti sono i km di tolleranza prima che scatti la multa con l’autovelox?

La legge stabilisce una soglia di tolleranza dei chilometri superabili, prima di far scattare la multa per eccesso di velocità. Lo scopo è quello di evitare di sanzionare condotte di particolare tenuità. Pertanto, è bene sapere, quanti sono i Km di tolleranza prevede la legge prima che possa essere comminata la multa con autovelox. E’ bene precisare che la tolleranza è ammessa solo nel caso di contravvenzione per eccesso di velocità e non per tutte le altre. Ecco perché in questo caso si può parlare di chilometri di tolleranza, rispetto ai quali il criterio di riferimento è la velocità in termini di km/h. La tolleranza è poi obbligatoria per legge e non rimessa all’arbitrio dell’amministrazione.

Tutto ciò in quanto i km di tolleranza sono previsti dal Codice della Strada e costituiscono un diritto dell’automobilista, non una discrezionalità dell’ente erogatore della sanzione.

Ciò significa che chi viola i limiti di velocità nei limiti della tollerabilità, se dovesse ricevere una multa può ricorrere al giudice e chiederne l’annullamento. Quanto detto risulta molto importante in tema di multe autovelox. Quivi, infatti, è la natura stessa dell’apparecchio che fa sì che la foto scatti in modo automatico, dopo una certa velocità. Il macchinario va, dunque, pre-impostato, tenendo conto della soglia di tolleranza prevista dalla legge.

Il Codice della strada prevede il 5% di tolleranza prima che scatti la multa per eccesso di velocità, con un limite minimo di 5 km/h. In caso di numeri decimali, si approssima per eccesso. La percentuale del 5% si applica sul limite di velocità previsto dalla segnaletica o, in mancanza, dal Codice della strada. In questo modo, tanto più è alto il limite di velocità tanto maggiore è la soglia di tolleranza.

Le soglie di tolleranza applicate ai vari limiti di velocità sono le seguenti:

1) su una strada con limite a 130 km/h, la multa scatta solo da 138 km/h.

2) Su una strada con limite a 110 km/h, la multa scatta solo da 117 km/h.

3) su una strada con limite a 90 km/h la tolleranza è di 5 km/h. Dunque, fino a 95 km/h non si subisce alcuna contravvenzione.

4) Su una strada con limite a 70 km/h, l’eccesso di velocità è perdonato fino a 75 km/h.

5) Su una strada con limite a 50 km/h, la tolleranza è di 5 km/h. Il risultato è che la multa parte da 56 km/h. Una volta superata la soglia di tolleranza, la multa scatta immediatamente. Non è, infatti, prevista un’ulteriore tolleranza. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione.