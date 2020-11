Quando si decide di acquistare una nuova abitazione, si deve mettere in conto una serie di spese che è bene conoscere da principio. L’acquisto di una casa, infatti, non si esaurisce nella semplice voce di spesa con l’importo versato in favore del venditore. Esistono, infatti, delle altre spese delle quali non si può fare a meno di tener conto se non si vuole rimanere al verde. Per occasioni simili, i Tecnici di ProiezionidiBorsa spiegheranno quanti soldi servono per comprare una casa e saldare tutte le spese.

Quali spese mettere in conto

Non è sempre detto che l’acquisto di una abitazione richieda patrimoni inestimabili. Tuttavia, non si devono escludere delle spese imprescindibili che è opportuno prendere in considerazione. Sicuramente, la voce di spese principale la rappresenta il prezzo dell’immobile. Ciò malgrado, non si deve pensare che questo rappresenti il solo ed unico costo. Ebbene, quanti soldi servono per comprare una casa e saldare tutte le spese? Per prima cosa si deve capire in quale zona si trova l’abitazione: in centro o in periferia? In una città turistica o in un piccolo borgo poco frequentato? Questi sono naturalmente dei fattori che influiscono sui prezzi che è bene considerare nella scelta dell’ubicazione dell’immobile.

Bisogna pagare agenzia e notaio

Un ulteriore costo che si deve prendere in esame circa l’acquisto della casa è il prezzo della mediazione. In casi simili sono le agenzie immobiliari che svolgono questo ruolo. A tal riguardo, segnaliamo che l’onorario di un agente immobiliare oscilla tra il 2% e il 4% rispetto al prezzo di acquisto.

A questi costi, poi, si aggiungono quelli che riguardano l’atto di compravendita dal notaio. In linea generale, esso corrisponde a cifre che oscillano tra i 2 mila e 3 mila euro.

Una ulteriore spesa da tenere a mente concerne il costo effettivo del mutuo. Anche qui non esiste un termine fisso, tuttavia, i muti come sappiamo, possono riservare sgradevoli sorprese. Ecco quali sono le principali voci di spesa su quanti soldi servono per comprare una casa e saldare tutte le spese. Per sapere quanto costa il rogito è possibile consultare la pagina qui.