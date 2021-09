Il rapporto genitori-figli a volte è messo a dura prova quando si affronta la questione paghetta. Ci si chiede a quale età cominciare a dare ai figli piccole somme di denaro e soprattutto quali importi.

Senza alcuna presunzione di conoscere la verità assoluta in materia, vediamo quanti soldi dare come paghetta ai figli a seconda dell’età e quali errori non commettere.

Il significato di “paghetta”

Anzitutto è bene precisare che il termine “paga” si usa quando in cambio c’è una prestazione di lavoro. Un manovale, un operaio o un professionista svolgono un lavoro e in cambio chiedono la loro paga. Quindi il termine paghetta in un certo senso sarebbe improprio.

Usando invece un po’ la fantasia, la paghetta potrebbe essere accostata ad una sorta di vitalizio in scala molto, ma molto ridotta.

Quando riconoscerla?

Un primo interrogativo che assale i genitori riguarda il “quando” dare la paghetta. Il riferimento è duplice: le circostanze, e a partire da quale età.

Secondo gli esperti, la paghetta non dovrebbe essere condizionata. Cioè non andrebbe erogata a seconda del rendimento scolastico o al verificarsi di questa e/o quella circostanza. Questa dovrebbe invece aiutarli a crescere, a diventare responsabili nel gestire quei pezzetti di carta guadagnati col duro lavoro.

Quindi è bene non cedere alle continue richieste dei ragazzi: andrebbe data, ad esempio, 1 giorno alla settimana e stop. Altrimenti il genitore rischia di trasformarsi in un Bancomat umano.

Quanto all’età, infine, sempre secondo gli esperti si potrebbe iniziare dagli 8 o, ancora meglio, dai 10 anni in poi.

Quanti soldi dare prima e dopo i 18 anni?

Un altro dilemma dei genitori riguarda anche l’importo da erogare. Al quesito non esiste risposta valida in assoluto.

Gli esperti mettono tuttavia in guardia dal dare “troppo” sin dalla tenera età. Se le spese standard sono già coperte dai genitori (vestiario, telefonia, didattica), non ci sarebbero grossi motivi per dare cifre importanti.

In sostanza dovrebbero valere tre regole. La prima, quella della progressività della paghetta al crescere dell’età dei figli. La seconda, il suo importo è commisurato alle reali possibilità della famiglia e alle necessità reali di chi la riceve. Infine andrebbe sostenuta l’idea di far svolgere loro qualche lavoretto che li aiutasse a crescere e a maturare.

Quanti soldi dare come paghetta ai figli a seconda dell’età e quali errori non commettere

Infine diamo uno sguardo agli “errori” più comuni in cui, secondo gli psicologi, i genitori incappano di frequente sul tema paghetta. Anzitutto mai viziarli dando loro più del necessario e soddisfare tutti i loro desideri. Anche i “no” aiutano molto a crescere.

Poi è bene educarli al risparmio nella gestione della loro paghetta. Se ad esempio vogliono comprare le scarpe X che costano 100 euro, debbono imparare a non spendere tutto ciò che ricevono. In tal modo sviluppano il senso del risparmio e come gestirlo in base alle priorità.

Altro errore da non commettere è fissare un giorno della settimana per la ricarica e poi non rispettarlo. Ad esempio fissare la paghetta il sabato e poi ripeterla il lunedì perché i soldi sono stato spesi nel weekend.

Infine, nel caso di genitori separati, mai cercare di “comprare” il consenso dei figli trasformandosi nei loro Bancomat. Alla lunga, infatti, i risultati sarebbero disastrosi.

