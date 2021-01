Per l’attività fisica in casa, e per tenersi in forma, quanti minuti di cyclette al giorno bisogna fare e quali sono i benefici? Perché capita spesso di fare esercizio fisico tutti i giorni. Ma poi i risultati, in termini di perdita di peso, non sono quelli sperati. O addirittura si finisce per ingrassare.

Ecco quanti minuti di cyclette al giorno bisogna fare e quali sono i benefici

Per chi fa attività fisica tutti i giorni per tenersi in forma, e quindi non a livello agonistico, trenta minuti giornalieri di cyclette sono più che sufficienti. Ma nello stesso tempo è sbagliato tenersi in forma solo pedalando per tutta la settimana.

E questo perché, da un lato, è vero che fare la cyclette apporta il beneficio di stimolare e di allenare non solo le gambe, ma anche i glutei e l’addome. Ma, dall’altro lato, per tutte le altre parti del corpo, è necessario variare l’attività fisica. Facendo, per esempio, la cyclette a giorni alterni. Per dedicarsi quindi nei restanti giorni, muniti semplicemente di un tappetino, alla ginnastica a corpo libero. Ed in particolare al cosiddetto allenamento total body.

Per un’attività fisica giornaliera davvero completa ed efficace, inoltre, alle sessioni di cyclette, e all’allenamento total body, si possono alternare pure gli esercizi fisici che, invece, sono basati sulla forza, ovverosia con i pesi. Al riguardo, c’è da dire che l’allenamento total body può essere effettuato pure con l’uso di manubri e di pesi.

In questo modo, attraverso un’attività fisica giornaliera, costante e varia, si potrà davvero puntare ad avere le gambe snelle e le braccia toniche. E finalmente quei chili di troppo, che magari non si riuscivano a smaltire, potranno finalmente andare via.

Inoltre, per chi parte da zero con l’esercizio fisico, magari dopo un lungo periodo di inattività voluta o forzata, si raccomanda di allenarsi sempre in maniera graduale così come viene spiegato in questo articolo.