In alternativa all’attività fisica all’aperto, quanti minuti al giorno correre sul tapis roulant per ottenere buoni risultati? A casa come in palestra, i benefici del tapis roulant sono paragonabili e sono confrontabili con quelli di una classica corsetta all’aperto a parità di intensità del moto. E quindi si vanno a sollecitare ed a stimolare alcune parti del corpo a partire dalle gambe. Ma è chiaro che per un allenamento total body il solo tapis roulant non basta.

Quanti minuti al giorno correre sul tapis roulant per ottenere buoni risultati

L’uso del tapis roulant può contribuire alla perdita della massa grassa e può rinforzare le articolazioni. Inoltre è in grado pure di sostenere e di tonificare la massa muscolare. In genere 30 minuti al giorno ben fatti di tapis roulant sono più che sufficienti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ma con una cadenza di due, massimo tre volte a settimana per chi punta a fare attività fisica allenando e stimolando tutte le parti del corpo. Inoltre, nello scegliere tra il tapis roulant e la corsa all’aperto bisogna tener conto di un aspetto. Che è quello per cui, rispetto a correre su strada, il tapis roulant agevola il movimento a causa della presenza del nastro trasportatore.

E quindi nel fare una scelta, così come si riporta in questo articolo, bisogna tener conto del fatto che la corsa sul tapis roulant non migliora, rispetto al footing ed al jogging, la spinta e la reazione dei piedi proprio perché bisogna adattarsi al movimento del nastro.

Detto questo, alle due-tre sessioni settimanali di 30 minuti giornalieri di tapis roulant, è importante accoppiare altre attività fisiche e ginniche affinché il programma di allenamento sia davvero completo e tonificante per tutto il corpo. E quindi optando, per esempio, per le sessioni giornaliere di ginnastica a corpo libero. Ma anche per la corsa sul posto senza l’uso del tapis roulant. E lo stesso dicasi per il salto della corda, per gli addominali e per le flessioni sulle braccia.