Tra le malattie neurodegenerative l’ Alzheimer ha una incidenza sulla popolazione italiana molto alta. Quanti malati di Alzheimer ci sono e quanto costano lo scopriamo in pochi minuti. Da uno studio effettuato dal Rotary Club Roma Capitale in Italia si contano 1,2 milioni di malati di Alzheimer. Dato più preoccupante è che in prospettiva 700mila persone non sanno di essere già malati. A livello mondiale i malati di Alzheimer sono 49 milioni.

Dove la malattia di Alzheimer è più diffusa in Italia

Il numero maggiore di malati di Alzheimer si registra in Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna. Più si va avanti con l’età, maggiormente la malattia degenera. La patologia colpisce tra i 65 e 69 anni per 0,4%, l’1,9% fino a 74 anni, il 3,4% fino a 79 anni e l’11,5% dagli 80 anni in su.

La malattia di Alzheimer influenza la qualità della vita

Le persone affette da questa malattia, in prevalenza le donne, hanno una trasformazione della propria qualità della vita. Le conseguenze sono tante: dalla difficoltà nella attività di cura della persona, fare le ordinarie attività domestiche a cali di concentrazione. Questo ultimo aspetto ha conseguenze più gravi: il rischio di incorrere in incidenti domestici.

Prospettive future

Le persone affette da malattia di Alzheimer a livello mondiale sono attualmente 49 milioni. Ciò vuol dire che in un anno il costo della demenza a livello mondiale supera i mille miliardi di dollari.

Il Rotary Club Roma Capitale ritiene che per i prossimi trenta anni il dato triplica a livello globale. La tendenza al rialzo è già palpabile ora: nel 2020 il dato salirà a 52 milioni rispetto ai 49 milioni dello scorso anno.

Quanto costano i malati di Alzheimer

Un malato di Alzheimer costa in Italia 71mila euro comprendendo spese sanitarie e costi indiretti.

L’impatto economico di questa malattia nel nostro Paese è gigantesco: circa 85 miliardi di euro all’anno. Una cifra che è 8 volte superiore rispetto al dato ufficiale riferito ai costi diretti. Quanti malati di Alzheimer ci sono e quanto costano ora è di dominio pubblico.