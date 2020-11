Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il gatto è famoso per la sua indipendenza a differenza del cane. Ma anche il gatto così come il cane, è un animale che ha bisogno delle giuste cure e attenzioni. Il gatto è abituato in modo completamente diverso dal cane. In una casa questo felino ha tutto ciò che gli serve per mantenere la sua indipendenza. Sa dove fare i suoi bisogni e sa dove trovare acqua e cibo. Questo non vuol dire però che può essere lasciato solo per lunghi spazi temporali.

L’età del gatto

Ma quindi quanti giorni un gatto può rimanere solo in casa? Per rispondere a questa domanda è importante tener conto dei diversi tipi di gatti, della loro personalità ma soprattutto della loro età. I gatti giovani che sono già stati abituati a rimanere molte ore soli in casa, non soffriranno esageratamente la solitudine così come i gatti più adulti. I gatti più anziani invece sono quelli che necessitano di più attenzione e assistenza. In questi casi è consigliato trovare il modo per non lasciarli soli troppo tempo. Se si ha la possibilità, facciamoci aiutare da persone fidate che possano dare un’occhiata al nostro amico peloso per qualsiasi evenienza.

È comunque importante sapere che se non si ha l’aiuto di amici e parenti, il nostro piccolo felino non va lasciato solo per più di 2 o 3 giorni. Ecco quindi svelato quanti giorni un gatto può rimanere solo in casa.

Qualche dritta

Per poterci permettere di lasciare il nostro piccolo micio domestico solo senza di noi e permetterci una vacanza o un viaggio di lavoro, è importante attrezzarsi come si deve. L’animale dovrà inevitabilmente avere acqua e cibo in abbondanza per tirare avanti 2 o 3 giorni. Di solito è consigliato lasciargli molta acqua in una ciotola più grande di quella che utilizziamo quotidianamente. Bisogna fare attenzione però che il nostro amico peloso riconosca la nuova ciotola come niente di pericoloso e che ci si avvicini senza averne troppa paura. Per far ciò è necessario abituarlo qualche giorno prima di partire per essere sicuri che in nostra assenza berrà quanto deve.

Stesso meccanismo vale per il cibo. Un consiglio è quello di acquistare delle ciotole che distribuiscano in modo automatico cibo e acqua. Questo servirà per essere sicuri che il nostro gatto non rimanga mai senza.