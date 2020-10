E’ vero che sono atletici e allenati ma i collaboratori sportivi stanno ancora alla porta per l’indennità promessa. Quanti giorni servono ancora per ottenere il bonus 600 euro? Questa domanda i collaboratori sportivi se la stanno facendo da giugno. Il Governo ha inserito la misura nel Decreto di Agosto. Però ad oggi, nonostante Sport e Salute abbia sbloccato i pagamenti, i collaboratori sportivi non hanno ancora percepito l’indennità.

La burocrazia

Un malcostume tutto italiano e difficile da estirpare. Gli Enti preposti quando devono dare, tardano, mentre quando devono prendere, viaggiano alla velocità della luce. Infatti, Sport e Salute ha già richiesto la restituzione di quasi 3 mila indennità erogate a soggetti che non avrebbero rispettato i termini. Il Ministero dello Sport oltre a sollecitare, non può fare nulla. Intanto i collaboratori sportivi sono senza indennità da mesi e mesi. Il Governo ha istituito il bonus per la prima volta nel Decreto Cura Italia, poi rinnovato nel Decreto Agosto, pubblicato la settimana scorsa in Gazzetta Ufficiale.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Quanti sportivi attendono di prendere i 600 euro

108.228 collaboratori sportivi attendono ancora il bonus. Sport e Salute ha detto di aver provveduto ai pagamenti. La speranza dei percipienti si aggrappa alla valuta. Può darsi che questa settimana effettivamente le somme saranno sul conto corrente. Una strada tortuosa per le 108.228 persone che l’aspettano. I problemi sono maggiori per una parte di questa platea di beneficiari. 4.039 persone, inoltre, hanno presentato una domanda che presenta degli errori ed è perciò in corso il riscontro formale con l’Agenzia delle Entrate. Inoltre, 2950 persone hanno usufruito di un doppio contributo, per questo non riceveranno il bonus.

Soldi in arrivo?

Chissà fino a quando continuerà la via crucis dei i lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione sportiva . Intanto la pazienza di attendere è al lumicino. Protestare serve a ben poco. Quanti giorni servono ancora per ottenere il bonus 600 euro nessuno lo sa con certezza. Non resta che attendere, può darsi che questa settimana sia la volta buona.