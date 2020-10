Noi italiani siamo proprio inseparabili dalle nostre tazzine di espresso. Si può dire che siamo quasi drogati di caffeina. Pensa che il 97% di noi beve uno o più caffè al giorno! La media è di quattro, di cui la metà a casa, il resto al bar o in ufficio. E se gli uomini prediligono un semplice espresso, il 77% delle donne preferisce il macchiato o il cappuccino. Ma fa bene bere tutto questo caffè? La risposta è, sorprendentemente, sì. Il segreto, tuttavia, è non esagerare: quanti caffè al giorno fanno bene alla salute?

Tutti i benefici del caffè

Il caffè viene spesso e ingiustamente demonizzato. In realtà, se consumato con moderazione, ha più benefici per la salute che rischi. Il beneficio più noto del caffè è la sua capacità di ridurre il senso di stanchezza, aumentano il senso di vigilanza e accorciando i tempi di reazione. Non tutti sanno, però, che è anche ricco di antiossidanti. Queste sostanze contrastano i radicali liberi e aiutano a lottare contro l’invecchiamento cellulare. Ma non solo: alcune ricerche condotte sugli animali evidenziando il fatto che la caffeina possa avere un ruolo nella protezione dal morbo di Parkinson.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Inoltre, alcuni studi evidenziano una correlazione fra bere caffè e un rischio più ridotto di ammalarsi di diabete di tipo 2. La ragione potrebbe essere che l’energia apportata dal caffè aiuta a ridurre il senso di fame. Di conseguenza, il caffè può aiutare a gestire il peso. Attenzione, però: questo beneficio del caffè vale solo se si evitare di zuccherarlo.

Ecco quanti ne puoi bere al giorno

Insomma, il caffè ha anche effetti positivi sull’organismo. Ma quanti caffè al giorno fanno bene alla salute? Se non vuoi che i rischi superino i benefici, limitati a quattro o cinque tazzine al massimo. Così non supererai la dose di caffeina ritenuta sicura per gli adulti, ovvero 400 milligrammi. Diverso, ovviamente, è il discorso per le donne in gravidanza: in questo caso non si dovrebbero superare le due tazzine al giorno.

Attenzione anche se assumi alcune categorie di farmaci (antipertensivi, antidepressivi, broncodilatatori, antibiotici chinolonici, anticoagulanti, farmaci per l’insonnia, ecc.) o se soffri di insonnia, ipertensione, ulcera o gastrite. In questi casi, il caffè ti farà più male che bene.

Approfondimento

È vero che bere tè verde allunga la vita?