Quanti bicchieri di vino posso bere al giorno?

Il vino è una bevanda popolare e molto amata, ed è anche parte di culture e tradizioni.

Purtroppo è risaputo che, come qualsiasi bevanda alcolica, il suo consumo risulta dannoso per l’organismo. Quel che non sappiamo, o a volte non vogliamo sapere, è quali siano le soglie da non superare per non correre rischi.

Quanti bicchieri di vino posso bere al giorno? I rischi legati ad un consumo eccessivo di vino

L’alcol è una sostanza tossica e cancerogena. È classificato dall’IARC (International Agency for Research on Cancer) nel primo gruppo, ossia come “sicuramente cancerogeno per l’uomo”.

I danni immediati sono quelli epatici. È il fegato a metabolizzare l’alcol che ingeriamo.

A seguire dobbiamo menzionare l’alterazione dello stato di coscienza, con tutto ciò che ne consegue. E i rischi neurologici anche a lungo termine.

Un consumo elevato di vino causa anche un aumento della massa grassa. Gli alcolici sono una gran fonte di calorie. Più etanolo c’è, più saranno calorici. Per dare un’indicazione approssimativa, un bicchiere di vino da solo potrebbe contenere dalle 80 alle 100 calorie.

Se pensiamo che queste calorie sono povere di micronutrienti, staremo prendendo peso “a vuoto”, senza fornire elementi preziosi al nostro corpo.

Questo tipo di effetti fanno sì che aumenti il rischio di tante diverse patologie.

Vero o falso?

“Il vino fa buon sangue”, si dice, e “un bicchiere al giorno previene l’infarto”.

Queste teorie sono basate su alcuni presupposti scientifici, che però non sono validati dai più recenti studi.

Il resveratrolo e i polifenoli contenuti nel vino, soprattutto in quello rosso, sono sostanze benefiche, utili soprattutto contro le malattie cardiovascolari. Purtroppo, però, nel vino c’è più alcol che resveratrolo ed altri antiossidanti.

Sarebbe perci; più sicuro assumerlo mangiando uva con la buccia e frutti rossi, ad esempio.

Quanti bicchieri di vino posso bere al giorno? Uno studio scioccante

Tra i più completi e accurati studi recenti c’è quello che potete leggere sulla rivista scientifica The Lancet. Lo studio ha cercato di individuare quale fosse la soglia sicura di consumo alcolico giornaliero. Per farlo ha elaborato un’enorme mole di dati raccolti in diverse aree del mondo. Ha raccolto anche i numeri delle morti e degli anni di malattia e disabilità causate dall’uso di alcol.

I risultati sono davvero impressionanti. Le conclusioni ci dicono chiaramente che nessun livello di consumo alcolico fa bene alla salute. Il rischio relativo per tutte le patologie aumenta man mano che cresce la quantità consumata, ma il rischio zero corrisponde al consumo zero.

Secondo questo studio non esiste una soglia sicura per il consumo di alcol. Ciò significa che servono una più diffusa consapevolezza ed una corretta educazione in merito.

Quanti bicchieri di vino posso bere al giorno? Attenzione a non dare i numeri

Non esiste una dose benefica e salutare, esiste invece una soglia da non superare.

Questo dipende dallo stato di salute della persona. Chi soffre di malattie o disturbi alimentari, dovrebbe astenersi del tutto. Lo stesso vale per bambini, adolescenti e per le donne in gravidanza.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha indicato quanto alcol è possibile bere giornalmente

Secondo l’OMS un uomo non dovrebbe consumare più di due o tre unità alcoliche al giorno, mentre per la donna si consigliano solo uno o due unità. Una unità alcolica corrisponde a circa 12 grammi di alcol etilico. Quindi nel caso del vino, un bicchiere al giorno per le donne, due bicchieri al giorno per gli uomini. Al massimo. E nel contesto di uno stile di vita sano ed una dieta bilanciata.

Non è allora così difficile cadere nel consumo eccessivo. Dispiace molto dare una cattiva notizia, ma se può proteggere la salute, ben venga. Bere con moderazione non deve più essere una frase fatta.