Quante volte lavare i capelli con la forfora e come combatterla naturalmente

I capelli non sono tutti uguali. Oltre al colore e alla lunghezza, ci sono tantissime altre caratteristiche che differenziano i nostri da quelli di tutte le altre persone.

C’è chi li ha lisci o mossi, chi morbidi o secchi, e poi c’è chi ha i capelli grassi o, addirittura, con forfora.

Quest’ultima, in particolare, è una fastidiosa presenza sulle teste di moltissime persone che può nascere per diverse cause.

La cattiva alimentazione, lo stress, l’utilizzo di prodotti troppo aggressivi, o semplicemente non adatti a noi, sono solo 3 delle possibili motivazioni. Ma anche avere la pelle secca o grassa potrebbe far insorgere questa fastidiosa realtà.

Normalmente, chi non riesce a liberarsi della forfora prova tantissimi rimedi diversi per tentare di risolvere il problema. La verità, però, è che esistono 2 fattori fondamentali da considerare per eliminare una volta per tutte la forfora.

Il primo è il modo in cui trattiamo i nostri capelli, ovvero ogni quanti giorni effettuiamo uno shampoo. Il secondo fattore importante è l’utilizzo dei metodi naturali giusti per sedare il problema.

Quante volte lavare i capelli con la forfora e risolvere il problema naturalmente

Quando i capelli sono grassi o pieni di forfora, puzzano e creano prurito e fastidio.

Per fortuna potremo smettere di avere capelli che odorano di grasso o sebo grazie ad un prodotto come il tea tree oil che li renderà super profumati.

I rimedi naturali per contrastare la forfora

Invece, esisterebbero diverse soluzioni naturali per far fronte al problema della forfora. L’acqua di salvia, ad esempio, sarebbe un ottimo rimedio, poiché migliorerebbe la situazione rispettando i nostri capelli e il cuoio capelluto. Questo prodotto naturale, infatti, si utilizzerebbe per cercare di sconfiggere anche la pelle grassa, avendo un effetto purificante.

In alternativa, si potrebbe anche eseguire un massaggio con l’olio essenziale al tea tree, direttamente sul cuoio capelluto. Quest’olio naturale, infatti, avrebbe proprietà fungicide e antibatteriche. Per questo sarebbe in grado di depurare la zona, contrastando la formazione della forfora.

Altrimenti, nello stesso modo, si potrebbe utilizzare l’olio d’oliva. Anche in questo caso bisognerà massaggiare l’olio d’oliva, lasciarlo agire per almeno un’ora e poi effettuare il normale shampoo.

Ogni quanti giorni eseguire il lavaggio

In generale, comunque, in queste situazioni l’ideale sarebbe farsi uno shampoo un paio di volte a settimana o al massimo 3. Ecco quante volte lavare i capelli con la forfora per prendersene cura al meglio.

Questo ritmo sarebbe perfetto, anche se alcune teorie sostengono che si potrebbero lavare anche tutti i giorni i capelli con forfora. Ciò che farebbe la differenza, infatti, sarebbero i prodotti utilizzati.

In sostanza, la chiave fondamentale per risolvere il disagio sarebbe scegliere i prodotti pensati ad hoc per il proprio problema. Bisognerebbe, infatti, comprare solo prodotti che contrastano la forfora, senza scendere a compromessi con marche o slogan accattivanti.

