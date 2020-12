Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Succede molto spesso, soprattutto quando si torna stanche la sera tardi. Dopo una cena, un’uscita. Ancor di più dopo aver fatto baldoria la notte, e si torna a casa stanche morte. Oggi è un po’ diverso, con le restrizioni e le chiusure non ci sono proprio le stesse circostanze. Tuttavia il problema si ripropone in ogni caso. Dopo una giornata di lavoro, o un pranzo o un aperitivo anticipato. Insomma torniamo a casa, ci disinfettiamo ci mettiamo il pigiama e iniziamo a guardare con un certo incanto il divano o il letto. E quando stiamo per rilassarci ci ricordiamo un piccolo dettaglio: dobbiamo levarci il trucco. Allora andiamo in bagno pronte a compiere la solita operazione di routine. Ma ecco che ci accorgiamo che le salviette o i prodotti struccanti sono finiti! Ammettiamolo, quante volte è capitato di trovarsi in questa situazione, ecco però alcune soluzioni.

Perché è un allarme rosso?

Se ci siamo trovate in questa condizione sappiamo che abbiamo davanti 3 possibilità. La prima è quella di andare a letto senza struccarsi. Ma sappiamo anche che è una cosa da evitare assolutamente. Mettiamo da parte la sacra sindone che troveremo il giorno dopo sul nostro cuscino.

Ci sveglieremo con gli occhi gonfi la pelle appesantita non avendo respirato mentre dormivamo. Inoltre si ripresenterà lo stesso problema della sera prima. La seconda possibilità è quella di levarsi il trucco con il primo sapone che abbiamo a portata di mano. Evitiamo sempre anche questa alternativa perché non è detto che il trucco si levi bene. Inoltre non è un bene per la pelle del nostro viso, senza contare il bruciore agli occhi. Come ultima possibilità abbiamo quella di rivestirci, uscire nuovamente di casa e andare a comprare i prodotti. Ma anche se non fosse tardi, dopo essersi già sistemate per stare a casa e pronte a rilassarci uscire è veramente un’impresa. Purtroppo quante volte è capitato di trovarsi in questa situazione, ecco però alcune soluzioni che possono salvarci.

Gli struccanti naturali

Pratici semplici e naturali sono l’ideale per risolvere questa situazione. Consigliamo di fare scorta di questi ingredienti che hanno molti altri ruoli oltre a quello di struccanti. Quindi averne sempre qualcuno in dispensa non fa un soldo di danno. Si possono utilizzare singolarmente l’olio d’oliva o di cocco come agenti struccanti. Bisogna prima applicarli bene sul viso e successivamente utilizzare dei semplici dischetti di cotone per rimuovere il trucco. Per finire una sciacquata con acqua fresca. Poi abbiamo invece due miscele: quella di latte con olio di mandorle e quella di olio d’oliva e aloe vera. Anche per questi due struccanti naturali la procedura è la stessa descritta prima.

