Per mantenersi sempre in perfetta forma fisica, ecco quante volte a settimana bisogna allenarsi e gli errori più comuni da evitare. Al riguardo, prima di tutto, c’è da dire che quando si inizia a fare esercizio fisico partendo da zero, o comunque dopo una lunga inattività, è sempre preferibile allenarsi in maniera graduale.

E in particolare così come viene spiegato in questo articolo. Inoltre, il segreto di un buon allenamento non sta solo nell’intensità dello sforzo fisico. Ma anche nel rispetto dei tempi di recupero, oltre che nel riposo muscolare.

Ecco quante volte a settimana bisogna allenarsi e gli errori più comuni da evitare

Nel dettaglio, non c’è un numero fisso di giorni a settimana per allenarsi che sia oggettivamente valido per tutti. Per esempio, chi dopo un allenamento tende ad essere dolorante non dovrebbe mai programmare più di due sessioni di esercizio fisico a settimana. Per poi gradualmente incrementare la frequenza nel momento in cui l’organismo si abituerà a gestire agevolmente lo sforzo.

A regime, in genere, chi si allena costantemente non va oltre le cinque sessioni di allenamento a settimana. E quindi prendendosi due giorni di riposo, che sono altrettanto importanti così come tengono a puntualizzare, nelle palestre, i personal trainer.

Per l’esercizio fisico ottimale, durante la settimana, inoltre, l’errore più comune da evitare è quello del cosiddetto sovrallenamento. E questo non solo eccedendo con l’attività fisica per durata, per intensità e per frequenza. Ma pure andando a sollecitare sempre le medesime parti del corpo.

In particolare, per evitare il sovrallenamento, il trucco è quello di alternare le attività cardio, che sono quelle che permettono di bruciare più calorie, con l’esercizio fisico che, basato sulla forza, tende invece a sollecitare e a irrobustire la massa muscolare.

La varietà dell’esercizio fisico, tra l’altro, ridurrà sensibilmente il rischio di infortuni. Dalle distorsioni alle infiammazioni, e passando per gli strappi muscolari.