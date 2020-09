Quante settimane servono per perdere peso e trovare il miglior modo per dimagrire? La risposta a questa domanda dipende da quanti chili devi perdere. Ed anche dalla volontà di abbinare ad un’alimentazione equilibrata l’attività fisica.

Bastano infatti solo 30 minuti al giorno di attività fisica leggera. In modo tale da dare una scossa al proprio metabolismo. Magari pure aumentando o introducendo nella dieta frutta e verdura. Ed evitando anche i cibi riportati in questo articolo.

Perdere peso solo con l’attività fisica o con il supporto di un nutrizionista

Quante settimane servono per perdere peso e trovare il miglior modo per dimagrire? Se devi perdere peso per meno di cinque chili basterà continuare a mangiare in maniera equilibrata. Come sempre. Basterà infatti fare attività fisica tutti i giorni. Così da perdere i chili di troppo anche in un massimo di due mesi.

Chi invece parte dal sovrappeso eccessivo, che spesso sfocia nell’obesità, deve stare più attento. In tal caso la prima cosa da fare è quella di farsi prescrivere la dieta da un nutrizionista. Nella fattispecie è infatti sconsigliato seguire le diete fai da te. Come quelle che per esempio prevedono l’azzeramento dei carboidrati per perdere peso velocemente.

Il miglior modo per dimagrire? Quello lento, ecco perché

La dieta per dimagrire velocemente è infatti sempre una scelta sbagliata. Ed anche la più pericolosa per la salute in quanto si mette il corpo sotto stress. Per esempio, chi deve perdere 20 chili deve pensare anche a non recuperarli poi con gli interessi.

In tal caso perdere 20 chili in 18 mesi giusto per fissare le idee. Si tratta della scelta migliore rispetto a voler perdere 20 chili in poco tempo. Magari in soli 6 mesi. In altre parole, se si vuole dimagrire bisogna farlo sempre nel modo appropriato. Per esempio, con una perdita di peso a settimana non superiore a 0,5 kg.