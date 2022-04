Quando la nostra giornata è stata particolarmente negativa, non c’è nulla di meglio alla sera che un bel film da ridere. Ricordando che il sorriso è la miglior medicina, un paio d’ore di risate potrebbero riconciliarci con la vita e rimandarci a letto più positivi. Raramente, però capita di vedere un film in cui si ride per quasi tutto il tempo, trovando poi un finale letteralmente commovente. È il caso del film che suggeriamo oggi ai nostri Lettori, disponibile sulla piattaforma Prime con l’abbonamento e senza costi aggiuntivi.

Un trio di successo che non smette di stupire

Aldo, Giovanni e Giacomo fanno parte della commedia italiana da tantissimi anni. Impossibile dimenticare i loro esordi a teatro. O le incredibili gags all’interno di Mai dire Gol. Con personaggi che hanno davvero fatto la storia della risata all’italiana. E il nostro trio nazionale è tornato alla ribalta con “Odio l’estate”. Una commedia a intrecci, con 3 famiglie completamente diverse tra loro che si ritrovano a convivere nella stessa casa vacanze al mare. Dopo l’iniziale imbarazzo, è tutto un susseguirsi di risate e situazioni che ci faranno sghignazzare a crepapelle.

Quante risate in questa imperdibile commedia italiana che ci farà letteralmente impazzire fino al finale a sorpresa e strappalacrime che ci commuoverà

Uscito al cinema nel 2020 e arrivato da poco in streaming, “Odio l’estate” fu il terzo film italiano per incassi dell’anno. Nonostante la Pandemia, Aldo, Giovanni e Giacomo sono sempre un richiamo irresistibile per gli spettatori. Michele Placido e Massimo Ranieri regalano ai loro fans presenze importanti in queta pellicola dal finale struggente. Un richiamo alla malattia che si insinua nelle famiglie, portando dolore e sofferenza. Bellissime le scene girate in Puglia, che, ancora una volta mostra tutto il suo splendore naturale e selvaggio.

Uno spot turistico per una regione meravigliosa

Quante risate in questa imperdibile commedia italiana girata tra località bellissime come:

Lecce;

Otranto;

Santa Cesarea Terme;

Ginosa.

“Odio l’estate” segna un passaggio fondamentale per questo fantastico trio, che interpreta da protagonista il decimo film. Un percorso cinematografico iniziato nel lontano 1997 con lo strepitoso “Tre uomini e una gamba”. Quasi tre mesi di riprese, per questa commedia decisamente simpatica, ma più matura delle altre. Torna nuovamente a dirigere il trio il bravissimo Massimo Venier, che li aveva accompagnati proprio in successi eccezionali come “Tre uomini e una gamba”, “Chiedimi se sono felice”, “Così è la vita”. E, se vogliamo prenotare un altro film, ma questa volta, solo pieno di risate, non perdiamo l’approfondimento.

